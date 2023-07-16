به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گره‌گشایی از اضطراب؛ درمان نگرانی و ترس ذهنی» نوشته جادسون بروئر به‌تازگی با ترجمه یاسمین مشرف توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این‌کتاب سال ۲۰۲۱ توسط انتشارات آوْری منتشر شده است.

جادسون بروئر نویسنده این‌کتاب عصب‌شناس آمریکایی متولد ۱۹۷۴ است که در اثر پیش‌رو در این کتاب، برای جلوگیری از غلبه مفاهیم و اتفاقات طاقت‌فرسای زندگی طرح و پیشنهاداتی ارائه کرده است. این‌کار را هم با ترکیب علوم آزمایشگاه و داستان‌هایی که در کلینیکش با آن‌ها مواجه شده، انجام می‌دهد. در پایان هر ماجرا هم نشان می‌دهد اضطراب چگونه ایجاد می‌شود، چگونه به عادت تبدیل می‌شود و چه گام‌های عملی می‌توانند چرخه اضطراب را متوقف کند.

یکی از مسائلی که نویسنده کتاب «گره‌گشایی از اضطراب» در پی نشان‌دادن آن است، این است که مجموعه ابزارهای تمرکز حواس، چگونه می‌توانند انسان را از قید و بند نگرانی‌ها و اضطرابی که بر زندگی‌اش حاکم‌است رها کنند. او می‌گوید اضطراب همه‌جا هست و همیشه هم بوده است. اما در چندسال گذشته به‌شکل بی‌سابقه‌ای روی زندگی‌ها سایه انداخته است.

کتاب پیش‌رو ۴ بخش اصلی دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از: «بخش صفر: درک ذهن»،‌ «بخش اول:‌ نقشه‌برداری از ذهن: دنده یک»، «بخش دوم:‌ به‌روزرسانی ارزش پاداش مغز: دنده دو» و «بخش سوم:‌ یافتن پیشنهاد بزرگ‌تر و بهتر برای مغز: دنده سه».

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

مغز ما طوری تکامل یافته که سعی می‌کند میزان دردی را که باید تحمل کنیم به حداقل برساند. این از منظر بقا منطقی است. اگر اجاق گاز داغ را لمس کنید، گرما را حس می‌کنید و بی‌اختیار دستتان را می‌کشید عقب، و با این‌کار از سوختن دستتان جلوگیری می‌کنید.

دنیا پر از نوشداروهایی است که به شما فروخته می‌شوند تا از درد دوری کنید و احساس خوبی داشته باشید. لباس‌ها، خودروها، قرص‌ها، تجربیات _ همگی با پاپیون‌های کوچک و مرتبی بسته‌بندی شده‌اند که انگار پیامشان این است: «این بسته دردها و آلام شما را تسکین می‌دهد»، «این‌بسته به شما احساس خوبی می‌دهد» یا «این بسته به شما کمک می‌کند نگرانی‌هایتان را فراموش کنید». اما اگر در منطقه امن خود بمانید، هرگز رشد نخواهید کرد. زندگی قرار است انواع چیزها را به سمت شما پرتاب کند، و شما یا با استفاده کردن از لباس‌ها و قرص‌ها به عادت‌هایی همچون تسامح، حواس‌پرتی و بی‌اعتنایی خو می‌گیرید، یا می‌توانید یاد بگیرید خودتان را با موقعیت‌های سخت وفق بدهید و حتی به کمک آن‌ها رشد کنید (در فصل بعد در این‌مورد بیشتر می‌خوانید).

این‌کتاب با ۳۳۵ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۹۵ هزار تومان منتشر شده است.