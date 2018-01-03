مانور نظارت برقیمت اقلام توزیعی مواد غذایی در هرمزگان آغازشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش اظهار داشت: این طرح به منظور نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری شهروندان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، مرکز بهداشت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی اجرا می شود.

وی نظارت بر کالاهای اساسی را شامل: برنج، روغن، تخم مرغ، شکر، لبنیات، ماکارونی، نان، میوه و تره بار، حبوبات و ... اعلام کرد و افزود: در این طرح بیش از ۴۴ اکیپ بازرسی سازمان یافته نظارتی در مرکز استان و شهرستانها فعال می باشند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان، هدف از این طرح را تشدید نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مردم و ایجاد ثبات قیمت در راستای هدفمند کردن قیمت کالاهای اساسی در بازار اعلام کرد.

وی برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و افراد خاطی که در بی ثبات کردن قیمت بازار مصرف، دخیل هستند را از دیگر اهداف اجرایی این طرح عنوان کرد.

پیروی منش افزود: با تمهیدات انجام شده، تخلف در فروش، گرانفروشی، احتکار و کم فروشی در بازار در زمان اجرای این طرح ، بشدت بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان جهت دریافت شکایات مردمی بوده و مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، آن را با ما در میان بگذارند.