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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۵۱

رئیس اداره نظارت صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

مانور نظارت برقیمت اقلام توزیعی مواد غذایی در هرمزگان آغازشد

مانور نظارت برقیمت اقلام توزیعی مواد غذایی در هرمزگان آغازشد

بندرعباس - رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از آغاز طرح نظارتی بر قیمت اقلام توزیعی انواع مواد غذایی از ۱۲ دی ماه به مدت ده روز کاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، عبدالرضا پیروی منش اظهار داشت: این طرح به منظور نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری شهروندان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، مرکز بهداشت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی اجرا می شود.

وی نظارت بر کالاهای اساسی را شامل: برنج، روغن، تخم مرغ، شکر، لبنیات، ماکارونی، نان، میوه و تره بار، حبوبات و ... اعلام کرد و افزود: در این طرح بیش از ۴۴ اکیپ بازرسی سازمان یافته نظارتی در مرکز استان و شهرستانها فعال می باشند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان، هدف از این طرح را تشدید نظارت بر قیمت کالاهای اساسی مردم و ایجاد ثبات قیمت در راستای هدفمند کردن قیمت کالاهای اساسی در بازار اعلام کرد.

وی برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و افراد خاطی که در بی ثبات کردن قیمت بازار مصرف، دخیل هستند را از دیگر اهداف اجرایی این طرح عنوان کرد.

پیروی منش افزود: با تمهیدات انجام شده، تخلف در فروش، گرانفروشی، احتکار و کم فروشی در بازار در زمان اجرای این طرح ، بشدت بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان جهت دریافت شکایات مردمی بوده و مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، آن را با ما در میان بگذارند.

کد مطلب 4190660

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