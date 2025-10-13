برخورد قاطع با ۶۱ واحد صنفی متخلف در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده اظهار کرد: این بازرسیها که با هدف نظارت بر بازار و کنترل قیمتها انجام شد، و واحدهای مختلفی از جمله شرکتهای پخش، بنکداران، مرغداریها و فروشگاههای زنجیرهای را در بر گرفت.
وی افزود: در پی این بازرسیها، تعداد ۶۱ واحد صنفی به دلیل تخلف «گرانفروشی» شناسایی و برای آنان پرونده تعزیراتی تشکیل شد.
بشیرزاده در این رابطه اعلام کرد: این گشتهای مشترک و نظارتهای میدانی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف و عدول از ضوابط قیمتگذاری، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی از شهروندان خواست تا موارد تخلف را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند و افزود: هدف نهایی از این اقدامات، تأمین کالاهای اساسی با قیمتهای مصوب در بازار و حفظ حقوق مصرفکنندگان است.
