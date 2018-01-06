سوراخ لایه ازون ۲۰۶۰ بسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، در دهه ۱۹۸۰ میلادی سوراخی در لایه ازون به وجود آمد. اکنون ناسا اعلام کرده به دلیل ممنوعیت استفاده از مواد شیمیایی خطرناک این سوراخ کوچکتر شده است.

تحقیقات نشان داده سطح ماده کلرین که به لایه ازون آسیب می رساند، به سرعت در اتمسفر زمین در حال کاهش است. این امر نشان می دهد که لایه محافظ زمین در حال ترمیم است.

سال گذشته در تصاویر ماهواره ای چنان به نظر می رسد سوراخ لایه اوزن در حال بسته شدن است. به همین دلیل برخی دانشمندان پیش بینی کردند سوراخ مذکور تا ۲۰۶۰ به طور کامل بسته می شود.

البته تاکنون مشخص نبود که این بهبود وضعیت از نتایج پروتکل مونترال است. این پروتکل در سال ۱۹۸۹ امضا شد و هدف از آن حذف مواد شیمیایی خطرناک برای لایه ازون به نام «کلروفلوروکربن» (CFC) بود.

تمام این موارد نشان می دهد پروتکل مونترال نتایج مثبتی داشته و سطح کلرین در جو قطب شمال در حال کاهش است.

لایه ازون مانند یک ضد آفتاب عمل می کند و در حقیقت حیات در زمین را از اشعه های خطرناکUV محافظت می کند.