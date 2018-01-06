کنترل دوش حمام و دستشویی با آینه هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، با استفاده از این آینه هوشمند که همراه با یک برنامه موبایلی اختصاصی عرضه می شود حتی می تواند شیر دستشویی و حمام را با استفاده از صدای افراد کنترل کرد.

این آینه که وردرا نام دارد، با فناوری هوشمند الکسا نیز سازگاری دارد و لذا می توان از آن خواست تا اخبار روز را برای افراد در حین استحمام پخش کند، نور محیط و لامپ ها را به دلخواه کم و زیاد کرد و دیگر ابزار برقی موجود در محیط اطراف را هم مدیریت کند.

این آینه مجهز به میکروفون نیز هست و برای جلوگیری از آسیب دیدن اجزای الکترونیک به علت پاشیده شدن آب روی این اجزا با یک لایه محافظ پوشانده شده است. وردرا قادر به شناسایی حرکت در محیط اطراف خود با استفاده از حسگرهای حرکتی است و در زمان عبور افراد از کنار خود نوری ملایم را از حاشیه های آینه روشن و فعال می کند.

کنترل شیر آب آشپزخانه از طریق این آینه هوشمند شامل باز و بسته کردن شیر، تنظیم درجه آب و همین طور شدت ریزش آن است. سرویس بهداشتی که سازگار با این مجموعه است به گونه ای طراحی شده که ارتفاع نشیمنگاه فرد و میزان گرمای آن قابل کنترل باشد و همین طور امکان پخش موسیقی از طریق آن با فرمان صوتی وجود دارد.

دوش طراحی شده در این سیستم هم با صدای کاربر قادر به باز و بسته شدن، تنظیم فشار آب، میزان گرما، مدت زمان باز بودن و پخش موسیقی است. همچنین میزان و گرمای آب وان حمام را هم به همین شیوه می توان کنترل کرد. قیمت این مجموعه و زمان عرضه آن به بازار مشخص نیست.