آمار نشریات علمی دارای مجوز از ۱۷۰۰ عنوان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، فاطمه عظیم‌زاده با بیان این خبر افزود: این آمار بر اساس آخرین فهرست منتشر شده از سوی کمیسیون‌های نشریات علمی وزارت علوم، نشریات علمی وزارت بهداشت و نشریات علمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه دریافت شده است.

وی گفت: بر این اساس ۱ هزار و ۵۵۰ عنوان نشریه دارای مجوز علمی پژوهشی و مابقی نیز دارای رتبه علمی ترویجی هستند.

سرپرست مرکز اطلاعات علمی با اشاره به فهرست کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، افزود: در این فهرست نشریات گروه علوم انسانی با ۶۹۳ عنوان که شامل ۶۱۴ نشریه علمی پژوهشی و ۷۹ نشریه علمی ترویجی است، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در این بین سهم نشریات گروه تخصصی ادبیات و زبان‌ها در مقایسه با سایر گرایش‌ها با ۸۶ عنوان بیش از سایرین بوده و پس از آن نشریات علوم اجتماعی با ۸۳ عنوان و مدیریت با ۷۲ عنوان قرار گرفته‌اند.

عظیم زاده یادآور شد: در گروه نشریات فنی و مهندسی که نشریات آن در زمینه‌های برق و کامپیوتر، مهندسی معدن، مهندسی زلزله، پدافند غیرعامل، مهندسی آب و مهندسی پزشکی، مواد و متالوژی، مهندسی شیمی، نفت و پلیمر، صنایع، عمران، فناوری اطلاعات، مکانیک و مهندسی دریا منتشر می‌شوند، ۲۰۹ عنوان نشریه صاحب رتبه بوده که ۱۷۰ عنوان علمی پژوهشی و ۳۹ عنوان علمی ترویجی هستند. در این حوزه نشریه گروه عمران و مکانیک هر یک با ۳۵ عنوان نشریه بیشترین سهم را دارا هستند.

سرپرست مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی با اشاره به آمار ۱۹۱ عنوان نشریه در گروه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، خاطرنشان کرد: ۱۷۸ عنوان نشریه این گروه دارای مجوز علمی پژوهشی هستند که ۱۴۷ عنوان مربوط به گرایش‌های کشاورزی، ۱۴ عنوان مربوط به گرایش‌های منابع طبیعی و ۱۷ عنوان مربوط به گرایش‌های دامپزشکی است.

وی افزود: نشریات گروه علوم پایه نیز شامل ۱۱۵ عنوان نشریه علمی پژوهشی و ۱۷ عنوان نشریه علمی ترویجی در حوزه علوم، هواشناسی، آمار، ریاضی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، محیط زیست، شیمی و فیزیک هستند. ضمن آنکه گروه هنر و معماری نیز با ۳۳ عنوان نشریه علمی در مقایسه با سایر گروه‌های تخصصی کمترین سهم را در اختیار دارد.

عظیم زاده با اشاره به نشریات گروه علوم پزشکی که از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صاحب رتبه شده‌اند، افزود: حدود ۴۱۲ عنوان نشریه در زمینه‌های مختلف پزشکی دارای مجوز علمی پژوهشی هستند.

وی با اشاره به آمار تولیدات علمی ایران در سطح بین‌المللی و نقش نشریات علمی داخلی در پیشرفت علمی کشور، گفت: با توجه به تعداد نشریات علمی و تنوع حوزه‌های انتشار و تخصصی شدن آنها شاهد رشد تولید اسناد و مقالات علمی محققان ایرانی در سطح بین‌المللی هستیم.

سرپرست مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی افزود: در حال حاضر و بر اساس آمار استخراج شده بیش از ۱۳۰ عنوان نشریه ایرانی در پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس (تامسون رویترز) نمایه شده است که ۴۲ عنوان آنها دارای ضرایب علم سنجی هستند. ضمن آنکه ۱۴۰ عنوان نشریه ایرانی نیز در پایگاه اسکوپوس نمایه شده‌اند.

عظیم‌زاده افزود: فصلنامه International Journal of Environmental Science and Technology که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و با همکاری انجمن محیط زیست ایران منتشر می‌شود، با ضریب تاثیر IF) ۱.۹۱۵) بالاترین رتبه را در میان نشریات ایرانی دارا است. پس از این نشریه، دو نشریه Hepatitis Monthly با ضریب تاثیر ۱.۶۷۷ و DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences با ضریب تاثیر ۱.۶۵۳ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سرپرست مرکز اطلاعات علمی با اشاره به حضور ۵ نشریه علمی جهاد دانشگاهی در این فهرست، خاطرنشان کرد: در میان نشریات جهاد دانشگاهی دو نشریه Cell Journal با ضریب تاثیر ۱.۶۳۶ و IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION با ضریب تاثیر ۰.۶۰۶ دارای شاخص‌های علم‌سنجی هستند که به ترتیب در رتبه چهارم و بیست و هشتم فهرست نشریات ایرانی دارای ضریب قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به نمایه‌سازی نشریات علمی در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، افزود: این پایگاه به عنوان تنها بانک جامع اطلاعات علمی با دسترسی آزاد (Open Access) در کشور نقش مهمی را در ترویج اطلاعات جامع و روزآمد فراهم کرده است. ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در این پایگاه می‌تواند زمینه و بستر مناسبی جهت معرفی و نمایه مستندات علمی مراکز و سازمان‌های تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها باشد.