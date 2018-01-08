مناطق مرگ اقیانوس ها ۴ برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، تحقیقات جدید نشان داده بخش های کم اکسیژن در اقیانوس های جهان ۴ برابر شده است.

این قسمت ها «منطقه مرگ» نامیده می شوند و حیات گیاهان و حیوانات در آنها دچار چالش می شود.

گسترش چنین مناطقی در اقیانوس ها یکی از دلایل گرم شدن کره زمین است. این رویداد نیز به نوبه خود به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی های ناشی از کشاورزی و روان کردن زباله در دریاها به وجود آمده است.

به هرحال تحقیقی در این باره در ژورنال ساینس منتشر شده است. در این تحقیق آمده «افزایش مواد مغذی در آب همراه تغییرات آب وهوایی (که هر دو در نتیجه فعالیت های انسانی هستند) ترکیب شیمیایی اقیانوس را تغییر داده و مصرف اکسیژن را افزوده اند. در نتیجه چنین تغییراتی اکوسیستم را به چالش می کشند و حتی ممکن است به نابودی آن منجر شوند.

گروهی از محققان Global Oxygen Network این تحقیق را انجام داده اند. آنها متوجه شدند مناطق کم اکسیژن در اقیانوس از سال ۱۹۵۰ میلادی رشد کرده و اکنون مساحتی معادل اتحادیه اروپا را در بر می گیرند. حجم آب اقیانوس ها که کاملا خالی از اکسیژن است نیز در این بازه زمانی ۴ برابر شده است. همچنین گستره مناطق خالی از اکسیژن در ساحل ها نیز ۱۰ برابر شده است.