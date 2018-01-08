هفدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از مجله «فناوری مهر»، در بخش فناوری های نوین به موضوع برگزاری جایزه علمی مصطفی (ص) و همزمانی آن با هفته پژوهش نگاه ویژه دارد. در این بخش ابعاد مختلف برگزاری «جایزه علمی مصطفی» به عنوان جایزه نوبل اسلامی و گردهمایی محققان مسلمان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

از طرفی با توجه به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش، مهمترین دستاوردهای محققان ایرانی معرفی و تشریح شده است. در این بخش تولد سومین بزشبیه سازی شده از جمله اخبار خواندنی است.

در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، این شماره از مجله مهر با انتشار جدول نرخ های جدید اینترنت، به موضوع محاسبه قیمت جدید اینترنت برای کاربران پرداخته است. در همین حال در این بخش گزارشی از وضعیت ایران در زمینه سرعت دانلود در مقایسه با سایر کشورها دیده می شود که طبق این گزارش ایران رتبه ۶۷ دنیا را دارد.

موضوع اجرای فاز دوم طرح رجیستری موبایل و هشدار به خریداران گوشی های آیفون از دیگر موارد خبری مهم در این بخش است. تست نرم افزاری موبایل نسل پنجم در کشور و نیز نتایج جستجوی ایرانیها در گوگل نیز در این بخش دیده می شود.

در بخش علم و دانش هفدهمین مجله فناوری مهر، گفتگوی ویژه و مفصلی با حجت کمالی مرد شهاب سنگی ایران دارد. وی در این گفتگو از کاوش ۱۲ ساله برای سنگهای آسمانی و ارتقای رتبه ایران در کشف شهاب سنگ می گوید.

در این بخش اخبار مهمی از جمله تخصیص بورسیه تحصیلی دانشگاه استنفورد به نام «مریم میرزاخانی» نابغه ریاضی و نیز افشای برنامه پنتاگون برای دیدار با فرازمینی ها منتشر شده است.

شماره هفدهم مجله فناوری مهر در بخش خودرو به معرفی تازه ترین فناوریهای به کار رفته در خودروهای خودران، برقی، هیبریدی و خودروهای مافوق صوت اختصاص دارد. در این بخش اخبار جذابی هم دیده می شود. برای مثال الون ماسک از برنامه ریزی برای ارسال خودرو «تسلا» به مریخ خبرداده و یک شرکت تایوانی مدعی شده که خودرویی سریع تر از «تسلا» طراحی کرده است.

این شماره در بخش هوافضا نیز گزارش انتقادی مرکز پژوهشهای مجلس را در مورد عملکرد شورای عالی فضایی منتشر کرده است. وعده قرارگیری ماهواره «ایرانست ۱» در لایه ژئو برای نخستین بار و نیز نخستین دستور فضایی دونالد ترامپ از جمله اخبار مهم این بخش است.

