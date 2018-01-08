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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

کلاه ایمنی مجهز به هوش مصنوعی ساخته شد

کلاه ایمنی مجهز به هوش مصنوعی ساخته شد

از یک کلاه ایمنی مخصوص موتورسواری رونمایی شده که مجهز به دوربینی برای فیلمبرداری از پشت سر و جی پی اس است. همچنین در ساخت آن از هوش مصنوعی و واقعیت افزوده استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترند، شرکت Skully در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی از یک کلاه ایمنی موتورسواری رونمایی کرد که مجهز به هوش مصنوعی و فناوری واقعیت افزوده است.

این کلاه ایمنی Fenix نام گرفته است. Fenix که آخرین نسخه اولیه آن رونمایی شده دارای دوربینی برای فیلمبرداری از پشت سر کاربر، ویزوری با نمایشگر، اپلیکیشن موبایل برای فعال سازیGPS است. همچنین این کلاه ایمنی می تواند به وسیله دستورهای صوتی مسیر را به کاربر نشان دهد.

 البته مدت هاست که شرکت قصد تولید این کلاه ایمنی را دارد اما هر بار با تاخیر مواجه شد. به هرحال مالکان جدید این شرکت با اطمینان زمان بارگیری این محصول را تابستان ۲۰۱۸ اعلام کرده اند.

کد مطلب 4194144
شیوا سعیدی

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