اخذ معاینه فنی «برتر» شرط ورود خودروها به طرح ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین حبیب زاده با اشاره به طرح ترافیک مصوبه دولت، گفت: محدوده‌های طرح ترافیک تغییری نمی‌کند و تنها نام این محدوده‌ها دچار تغییراتی می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این مطلب، ادامه داد: در این طرح دو نوع معاینه فنی برتر و عادی خواهیم داشت که بر اسای معاینه فنی برتر خودروها با سخت گیری بیشتری مورد معاینه قرار می گیرند.

حبیب زاده با بیان اینکه بالغ بر ۵۰ درصد خودروهای فعلی در معاینه فنی برتر رد صلاحیت می شوند، افزود: این طرح عادلانه است و بدین صورت نیست که ۱۱۸ هزار مجوز برای ۱۱۸ هزار خودرو صادر شود و هر کس بخواهد قادر باشد وارد محدوده طرح ترافیک شود و باید عوارض محدوده را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه در طرح جدید ترافیک محدودیتی برای خودروهای ورودی به طرح، مطرح نیست، ادامه داد: در این طرح، فروش روزانه، کارت شناور و مجوز جدید وجود ندارد و برای هر خودرو با ورود به محدوده طرح ترافیک طبق محاسبات هر زون، مبالغی از شارژ کارت های صادر شده کسر می شود.

حبیب زاده با اعلام اینکه در این طرح جدید، مجوزی به فروش نخواهد رسید، گفت: ما نمی‌توانیم تردد مردم به یک محدوده را ممنوع کنیم و در همه جای دنیا این محدودیت را با دریافت عوارض کنترل می‌کنند؛ همچنین اگر این تردد در ساعات پیک ترافیک صورت گیرد، حداکثر عوارض دریافت می‌شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: برای این طرح، سه پیک ساعتی شامل ۱۰ صبح، ۱۰ تا ۴ بعد از ظهر و ۴ تا ۷ عصر تعریف شده است و اگر راننده در این پیک ها یا در روز آلودگی یا با خودروی دارای معاینه فنی عادی وارد محدوده طرح ترافیک شود، با حداکثر عوارض رو به رو می شود.

حبیب زاده که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، اظهار کرد: شورا پیشنهاد داده است که یک زون نیز شامل کل شهر تهران باشد که در مواقع آلودگی بتوان عوارضی قابل توجه را به منظور جلوگیری از تردد بیش از حد تعریف کرد؛ اما خودروهای سواری بیشترین نقش را در آلودگی هوا ندارند و بحث ترافیک نیز موضوع دیگری است.