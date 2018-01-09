کفی کفش میزان خستگی را می سنجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازانگجت، دو سال قبل در CES ۲۰۱۶ یک جفت کفش ورزشی رونمایی شد که با فشاردادن یک دکمه در اپلیکیشن موبایل، بندهای آن بسته می شد. اکنون همین شرکت به نام Zhor Tech یک کفی هوشمند ساخته است. این کفی مملو از حسگرهای مختلف است که گام های فرد را می شمارد، میزان خستگی را می سنجد، وضعیت قامت فرد را تحلیل و هرگونه لرزشی را اطراف فرد رصد می کند.

به گفته تولید کننده این کفی ایمنی برای افرادی طراحی شده که در صنعت ساختمان سازی یا مشاغل مشابه فعالیت می کنند.

به عنوان مثال این کفی می تواند وجود خطر برای کاربر را ردیابی کند و آن را به مدیر یا ناظر اطلاع دهد. البته کل این سیستم همراه یک اپلیکیشن موبایل عرضه می شود. علاوه بر آن می توان کل این فناوری را در کف کفش نیز به کار برد اما تولید کننده اکنون فقط قصد دارد گجت خود را به بازار عرضه کند.

این کفی در ماه سپتامبر با قیمت ۱۴۹ دلار عرضه می شود.