آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی گفت: به موجب این آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، شهرداریها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیندکار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام کند.

وی افزود: درصورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آنها مطابق مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری اقدام کند.

معصومی اضافه کرد: دستورالعمل مربوط برای اعمال وحدت رویه توسط شهرداریها و هماهنگی دستگاههای ذیربط با شهرداریها در اجرای این تصویبنامه و نیز تعیین مهلت مناسب موضوع تبصره بند(۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری، توسط کارگروه ملی موضوع ماده(۶) این تصویبنامه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می شود. همچنین ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم نیز در کارگروه ملی مذکور تهیه و برای اعلام عمومی به شهرداریها ابلاغ می شود.

وی افزود: مجموعه مشاغل وصنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع های صنفی مجاز و شهرک های کشاورزی هستند، به شرح جدول پیوست این آیین نامه تعیین می شود. و مفاد این جدول نافی ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن نبوده و تصویبنامه یادشده همچنان به قوت خود باقی است.

معصومی همچنین توضیح داد: در مورد سایر مشاغل با توجه به شدت مزاحمت، ناسازگاری با محیط شهری و شرایط محلی حسب مورد، مفاد بند(۲۰)ماده(۵۵) قانون شهرداری ملاک عمل خواهد شد و دستگاه های اجرایی و اتحادیه های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت برای مشاغل و صنوف یادشده برای استقرار در محل های غیر مجاز خودداری کنند.

وی افزود: شهرداریها و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند به منظور استفاده از ابزارهای تشویقی(ازجمله تعیین محل جدید استقرار، تامین زیرساخت های لازم و فراهم کردن تسهیلات بانکی)، برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع این ماده با رعایت اسناد فرادستی برنامه ریزی و اقدام کنند.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه گفت: در این آیین نامه، ‌ جدول مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا یه شهرک صنعتی، مجتمع های صنفی مجاز و شهرک های کشاورزی می باشند، مشتمل بر۲۵ عنوان مشخص شده است.

معصومی افزود: بر این اساس اماکن تولید، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه؛ دامداری اعم از سبک و سنگین؛ مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی؛ تولید مصنوعات سیمانی و موزائیک؛ تولید لوله سیمانی و پله؛ تولیدکاشی و سرامیک؛ آجرپزی (ازجمله: تولید آجر فشاری و سفال، تولید آجر قزاقی)؛ تولید گچ و آهک؛ سنگبری و سنگ کوبی جزو مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: کارگاه های تولید آسفالت؛ تولید شن و ماسه؛ چرم سازی؛ دباغی؛ سالامبور سازی؛ روده پاک کنی؛ کشتارگاه دام و طیور؛ پایانه های بار و انبار موسسات باربری؛ شارژگاز در کپسول؛ همه آب فلزکاری ها(آب کاری)؛ رنگ کاری پروفیل آلومینیومی (رنگ کوره ای) نیز جزو مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند.

معصومی افزود: همه ریخته گری ها و ذوب فلزات ازجمله: چدن، مس، فولاد، مفرغ و برنز، آلومینیوم، سرب؛ مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو، موتور سیکلت و ماشین آلات راه سازی، صنعتی و کشاورزی؛ انبار انواع پسماند و ضایعات قابل بازیافت مشتمل بر فلزی، قراضه ها، کاغذ و مقوا، لاستیک و پلاستیک، پتو؛ و تعمیرگاه ماشین آلات سنگین نیز جزو مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت کنند.

معاون امور شهرداری های سازمان شهردار ها و دهیاری های کشور در ادامه گفت: به منظور هدایت و نظارت بر اجرای این تصویب نامه، کارگروه ملی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‌ سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق اصناف ایران تشکیل می شود.

معصومی افزود: دبیرخانه این کارگروه در سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور است و کارگروه های محلی متناظر در مرکز هر شهرستان با عضویت واحدهای متناظر و شهرداری مربوط با مسئولیت فرماندارتشکیل می شود و معاونین امور عمرانی استانداری ها مسئول نظارت بر حسن انجام کار کارگروه های محلی هستند.

وی اضافه کرد: در آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، وظایف و تکالیف دستگاه ها برای ساماندهی مشاغل واصناف مشخص شده است که بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران موظف است اقدامات لازم را در زمینه ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرکهای صنعتی، گذراندن دوره های آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان واحدهای صنفی براساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفی کشور -مصوب ۱۳۸۲- و راه اندازی سامانه های خدمات الکترونیک مشاغل شهری اجرایی کند.

معصومی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است اقدامات لازم را در خصوص تکمیل و به هنگام سازی دستور العمل بهداشتی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر اجرای آن و اجرای آیین نامه ها، ضوابط و مقررات بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در مورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری معرفی می شوند، ‌انجام دهد.

وی، وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تکمیل و به هنگام سازی دستور العمل ایمنی برای مشاغل و صنایع کوچک مقیاس و نظارت بر اجرای آن و اجرای مفاد ماده (۸۵) قانون کار- مصوب ۱۳۶۹- و آیین نامه حفاظت ایمنی و بهداشت کار در مورد واحدهای مزاحم که از سوی شهرداری اعلام می شوند و ترویج استانداردهای ایمنی عنوان نمود.

وی در ادامه گفت: اتاق اصناف ایران نیز باید اقداماتی را در خصوص ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیت های شهری با قابلیت دسترسی عام و بروز رسانی مستمر آن باهمکاری شهرداریها و ادارات صنعت، معدن و تجارت با الویت شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت، انجام دهد.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین در زمینه سابقه تدوین آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، گفت: در پی تصویب سند آسیب شناسی شهرداری‌ها در حوزه ساماندهی صنایع و مشاغل شهری در جلسه کمیسیون اصلی خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت، ‌ وزارت کشور به منظور ساماندهی صنوف و مشاغل مکلف به تهیه آئین نامه اجرایی بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری-مصوب ۱۳۴۴- با همکاری دستگاههای مرتبط شد.