کوچک ترین حافظه یک ترابایتی دنیا عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، کوچک سازی ابزار و لوازم ذخیره سازی اطلاعات از جمله آرزوهای همیشگی انسان بوده و شرکت سن دیسک با عرضه نمونه اولیه یک حافظه فلاش که کوچک ترین حافظه یک ترابایتی USB-C می باشد، به موفقیت بزرگی دست یافته است.

مهم ترین مزیت این حافظه سازگاری آن با پورت USB-C به جای پورت USB ۳.۰ است که سرعت انتقال داده ها را بسیار سریع تر می کند. حافظه یادشده را می توان به راحتی به گوشی های هوشمند متصل کرد و از آن به طور مستقیم استفاده کرد.

سن دیسک هنوز زمان تولید انبوه و قیمت حافظه تازه خود را اعلام نکرده است. البته باید توجه داشت قیمت حافظه های یک ترابایتی اس اس دی با پورت USB-C حدود ۳۵۰ دلار است و لذا بعید به نظر می رسد که این محصول تازه سن دیسک با قیمت کمتری روانه بازار شود.