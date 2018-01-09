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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

کوچک ترین حافظه یک ترابایتی دنیا عرضه شد

کوچک ترین حافظه یک ترابایتی دنیا عرضه شد

در حالی که در نمایشگاه سی ای اس ۲۰۱۸ بسیاری از شرکت ها بر سر عرضه تولید نمایشگرها و تلویزیونهای غول پیکر با یکدیگر رقابت می کنند، برخی دیگر به دنبال تولید محصولات مینیاتوری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، کوچک سازی ابزار و لوازم ذخیره سازی اطلاعات از جمله آرزوهای همیشگی انسان بوده و شرکت سن دیسک با عرضه نمونه اولیه یک حافظه فلاش که کوچک ترین حافظه یک ترابایتی USB-C می باشد، به موفقیت بزرگی دست یافته است.

مهم ترین مزیت این حافظه سازگاری آن با پورت USB-C به جای پورت USB ۳.۰ است که سرعت انتقال داده ها را بسیار سریع تر می کند. حافظه یادشده را می توان به راحتی به گوشی های هوشمند متصل کرد و از آن به طور مستقیم استفاده کرد.

سن دیسک هنوز زمان تولید انبوه و قیمت حافظه تازه خود را اعلام نکرده است. البته باید توجه داشت قیمت حافظه های یک ترابایتی اس اس دی با پورت USB-C حدود ۳۵۰ دلار است و لذا بعید به نظر می رسد که این محصول تازه سن دیسک با قیمت کمتری روانه بازار شود.

کد مطلب 4194979

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