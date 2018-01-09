حساب اغتشاشگران از ملت حزب اللهی و ولایی ایران جدا است

به گزارش خبرنگارمهر، امیرکیومرث حیدری بعد از ظهر سه شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران استان در سنندج با اشاره به اینکه کردستان یکی از مناطق تاریخی و ارزشمند ایران اسلامی است، گفت: مردم فداکار و ایثارگراین استان کارنامه درخشانی در تاریخ دفاع مقدس دارند.

وی با اشاره به اینکه درکردستان یگان های نظامی زیادی هم چون لشکر ۲۸ پیاده استان وجود دارد، عنوان کرد: در شهرهای سنندج، مریوان و سقز لشکر ۲۸ پیاده کردستان، تیپ های متحرک و هجومی را شکل داده است.

وی به هدف خود از سفر به کردستان اشاره کرد و اظهارداشت: برای بازدید و اطلاع از وضعیت این تیپ ها و درجریان قرار گرفتن شرایط آنها از نزدیک و هم چنین دیدار با خانواده کارکنان نیروی زمینی به این استان سفر کرده ام.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در ارتباط با تحرکات و گفته های سران کشور آمریکا بیان کرد: به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و این مهم در نهاد یگان ها و کارکنان نیروی مسلح ما نهادینه شده است.

امیرحیدری ادامه داد: تا مادامی که همه ما پشت رهبری حرکت و مطیع فرمان معظم له باشیم و همواره وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم هیچ قدرتی توانایی مقابله با ما را نخواهد داشت.

وی بیان کرد: نیروهای ما آمادگی کامل دارند و نه تنها امریکا بلکه هر دشمن کوچک وبزرگ دیگری بخواهد حماقتی بکند پاسخ و قاطع و کوبنده را دریافت می کند.

وی در ارتباط با اغتشاشات اخیرگفت: بایستی حساب کسانی که در این اغتشاشات حضور داشتند از ملت بزرگ و حزب اللهی وولایی ایران که پشت رهبری بوده و هستند، جدا بدانیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران بیان کرد: این افرادی که پرچم کشورمان را که نشان از استقلال کشور است، پایین می آورند معلوم است بیگانه بوده و گوش به فرمان بیگانگان و دشمنانمان دارند.