به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر تکلیف تهیه گزارشی در خصوص عملکرد گذشته شهرداری از سوی شورا به ما ارائه نمی شد ما باز هم نیاز داشتیم این گزارش را تهیه کنیم اما اقدام هوشمندانه شورا سبب شد این کار در سطح کارشناسی وسیعی انجام شود.

وی با بیان اینکه صاحب نظران زیادی از داخل و خارج شهرداری در تهیه گزارش زحمت کشیده اند، افزود: حدود ۵۰ هزار نفر ساعت برای این گزارش تلاش کردند.

نجفی با بیان اینکه مصوبه شورا در خصوص تهیه این گزارش ۲۷ شهریورماه ابلاغ شده، گفت: این گزارش سه خروجی دارد. یک گزارش ۵۰۰ صفحه ای اصلی با پیوست های آماری، یک گزارش مدیریتی ۶۰ صفحه ای و یک گزارش پاورپوینت در شورا که می توان گفت ۹۵ درصد این گزارش دقیق است مگر آنکه با اطلاعاتی که در آینده بدست ما برسد اندکی در آمارها تغییر ایجاد شود.

شهرداری ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد بدهی دارد

شهردار تهران با بیان اینکه یکی از چالش های شهرداری در دوره کنونی دیون و بدهی هاست، گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بدهی های ثبت شده شهرداری است که ۶۵ درصد آن بدهی های بانکی است همچنین ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیون و بدهی های ثبت نشده شهرداری است و بر اساس برآوردها بدهی های احتمالی که در مراجع قضایی دنبال می شود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که جمعا بدهی های قطعی و غیرقطعی شهرداری ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که سه برابر بودجه سال ۹۶ می شود.

شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه درآمدهای پایدار شهرداری از هیچ فرمولی پیروی نمی کردند، گفت: این نشان می دهد که اداره مالی شهرداری کاملاً دیمی بوده زیرا درآمدهای پایدار از ۷ درصد تا ۲۵ درصد متغیر بوده و این نشان می دهد هرگاه سهم شهرداری از مالیات ارزش افزوده بیشتر شده درآمدهای پایدار نیز افزایش پیدا کرده و هرگاه کاهش داشته درآمدهای پایدار نیز کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیش بینی می کنیم که درآمدهای پایدار شهرداری ۲۴ درصد باشد.

منطقه ۲۲ برای تهران فرصتی بود که از دست رفت

وی گفت: در ۱۲ سال گذشته شهرداری تهران فرصتهای زیادی را از دست داد که قابل برگشت نیست به عنوان نمونه آنچه در منطقه ۲۲ اتفاق افتاد یک فرصت بزرگ برای تهران بود. اولین منطقه ای که طرح تفصیلی کاملی داشت و می شد این منطقه را به منطقه پایلوت نمونه تهران تبدیل کرد و از این منطقه به عنوان کانال هوا و ریه تهران استفاده کرد اما متاسفانه این فرصت را از دست دادیم.

وی افزود: شهرداری خطاهای محاسباتی زیادی در این مدت داشته است نمونه آن خطا در محاسبه هزینه های عمرانی پروژه هایی مثل پل صدر، تونل توحید و ... است.

وی ادامه داد: همچنین ضعف های مدیریتی و عملکردی زیادی وجود داشته و نهایتا مواردی بوده است که متاسفانه به نظر ما سوء استفاده بوده است. باید از طریق مراجع قضایی آنها را دنبال کنیم که برخی ها را دنبال خواهیم کرد.

رویکرد اصلی من مبارزه با فساد است

وی عنوان کرد: در اواخر اسفند ماه ۹۵ قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس به مبلغ یک میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عملکرد بسته شده است. ایشان هم بعد از مدت ها یک گزارشی داده که شاید ارزش کارشناسی ۱۰ میلیون تومان هم نباشد.

وی افزود: حدود ۸۵۰ میلیون تومان از این رقم پرداخت شده و جای تاسف است آخرین پرداخت در تاریخ یک مرداد ۹۶ بوده است حتی بعد از انتخابات شوراها و قطعی شدن تغییر و تحول در مدیریت شهرداری صورت گرفته است.

شهردار تهران تصریح کرد: بررسی کردیم دیدیم یک قرارداد دیگری در تاریخ دو مرداد ۹۶ با همین آقا بسته شده است به مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان که آخرین پرداخت، دوم مرداد ۹۶ بوده است یعنی روز قرارداد با روز پرداخت یکی بوده است و ۵۸۴ میلیون تومان به ایشان پرداخت شده است.

نجفی اظهار داشت: این آقا مدعی است از کل مبلغ ۱ میلیارد و ۵۳۴ میلیون تومان، تنها ۱۷۰ میلیون به خودش دادند و بقیه را به حساب ایشان ریختند و ایشان به حساب یکی از روسای دفتر معاونان شهرداری ریخته و به ادعای آقای دوم این پول در انتخابات خرج شده است.

وی گفت: در همان ۱۷۳ میلیون تومانی که به این آقا داده شده است مکتوب اعلام شده است ۲۰ میلیون سهم خودش بوده و بقیه سهم دیگران. یعنی از دو قرارداد یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومانی مجری ۲۰ میلیون و افراد دیگر ۱۴۰ – ۱۵۰ میلیون گرفته اند و حدود یک میلیارد و خورده ای از طریق رئیس دفتر یکی از معاونان شهردار به فعالیت های عام المنفعه انتخاباتی برگشت داده شده است.

بیش از ۵۰ درصد دارایی‌های شهرداری حسابرسی نشده است

محمد علی نجفی، شهردار تهران در صحن شورای شهر گفت: بعضی افراد بر اساس اسناد، بدهی قطعی دارند که این رقم ۴ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان است. همچنین مطالبات شهرداری از دولت نیز وجود دارد که بخش عمده ای مواردی بود که در قانون بودجه سال های قبل آمده است و گفته اند دولت مکلف است این کار را کند یا نکند و حرف دولت هم درست است.

شهردار تهران افزود: بخشی از مطالبات از دولت منوط به ارائه گزارش های حسابرسی شهرداری تهران است. در بعضی سال ها حسابرس اظهارنظر نکرده است و دولت این موارد را قبول ندارد می گوید گزارش حسابرسی تایید شده باید ارایه کنید.

وی تصریح کرد: در بعضی از رسانه های مخالف می نویسند نجفی آمده است بدهی های دولت به شهرداری را ماستمالی کند، این در حالی است که در قانون نوشته شده بود دولت مجاز است این را پرداخت کند اما در آن سال پرداخت نکرده است. در بخش دیگر نیز اسناد به اندازه کافی نداریم وارد بحث کارشناسی با دولت شویم.

نجفی اظهار کرد: درصد دارایی های مندرج در صورت های مالی زیرمجموعه های شهرداری تهران حسابرسی نشده است، از این رو نمی توانیم آنها را به عنوان یک مطلب قانونی در اختیار داشته باشیم.

هیچ برآوردی از ارزش املاک شهرداری در دست نیست

شهردار تهران در ادامه در صحن شورای شهر گفت: سازمان سرمایه گذاری در سال های گذشته تنها به عنوان یک کارگزار عمل کرده است نه اینکه تعامل کرده و سرمایه گذار پیدا کند. مسایلی مثل جذب سرمایه گذاری خارجی و یا پرداختن به برنامه های جدید توسعه شهری مثل حمایت از استارت آپ ها و شرکت های نوپا در این سازمان عمدتا تعطیل بوده است.

وی ادامه داد: هم اکنون هیچ برآورد دقیقی از ارزش املاک اختصاصی شهرداری تهران و وضعیت ثبتی آن در دست نیست. از مجموع املاک ۶۷۴ ملک غالبا به صورت سلیقه ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته است.

شهردار تهران اضافه کرد: به طور مثال به یک نهاد، ملکی ۵ میلیاردی واگذار شد و به یک نهاد دیگری که همان فعالیت را داشته است واگذار نشد؛ وجه تمایز چه بوده است؟ هیچ رابطه ای پیدا نکردیم.

به گفته نجفی، وضعیت کارگزاران که خروجی آن هولوگرام ها و مفاسد برخاسته از هولوگرام ها بود خیلی تاسف بار است.

وی تصریح کرد: بحث بود که از امکانات بانک ها برای افزایش نقدینگی استفاده کنیم اما تقریبا برعکس شد یعنی بخشی از وجوه نقد و چک های شهرداری در اختیار کارگزاران قرار می گرفت و بخشی از املاک قابل وصول شهرداری به کارگزینی ها واگذار شد و ۵ درصد حق کارگزاری دریافت کردند؛ از کارگزاری یک بانک خصوصی گرفته تا کارگزاری وابسته به یکی از شرکت ها.

سود اندک فروشگاه‌های شهروند

وی گفت: از مجموع ۴۸ میلیارد سود شرکت تنها ۹ میلیارد سود عملیاتی است و ۳۵ میلیارد سپرده بانکی و ۴ میلیارد سود حاصل از سایر درآمدها است.

وی افزود: اگر شهروند به درستی اداره شود با هزاران میلیارد تومان سرمایه در اختیار باید بیش از ۱۰۰ میلیارد سود عملیاتی داشته باشد اما در سال ۹۵ تنها ۹میلیارد سود عملیاتی داشته است.

وضعیت صندوق ذخیره کارکنان شهرداری

شهردار تهران گفت: در شهرداری کارمندی با مدرک کارشناسی داریم که یک میلیون و ۴۰۰ هزار حقوق می گیرد و کارمند دیگری با همان سابقه کار حدود پنج و نیم میلیون حقوق می گیرد یعنی کاملا غیرعادلانه است و هیچ ضابطه ای نیست.

وی افزود: روند مقایسه ای تعداد کسور پردازان به تعداد بازنشستگان نشان می دهد که تعداد بازنشستگان پیشی گرفته است و این یعنی شکست صندوق بازنشستگی شهرداری در بلندمدت.

نجفی ادامه داد: ۸۵ درصد دارایی‌های صندوق ذخیره کارکنان شهرداری را در املاک و ساختمان حبس کردند در حالی که قرار بوده است این صندوق در بورس و مسایل اقتصادی سرمایه گذاری هایی کند.

وی افزود: از این رقم ۷۰ درصد در پروژه ای تحت عنوان سارینا کیش سرمایه گذاری شده است و با فشاری که آوردیم بخشی از پول را برگرداندند.

شهردار تهران در صحن شورای شهر گفت: به ازای هر ۱۰۰ پست، ۴۲۶ نفر در شهرداری وجود دارد. در سال ۹۶ ما حدود ۱۶ هزار پست سازمانی و ۶۸ هزار و ۱۲۷ نفر نیرو داریم. ماه پیش ۶۸ هزار و ۴۰۰ نیرو داشتیم که ماموران و برخی بازنشسته ها و به صورت تک قراردادها لغو شد.

وی افزود: در سال ۹۵ تعداد پرسنل شهرداری، ۵۵ هزار و ۹۵۲ نفر بوده است که مستمر حقوق می گرفتند. طی سه چهار ماه ناگهان ۱۳ هزار نفر به پرسنل شهرداری اضافه شدند به اسم اینکه عده ای کارگر پیمانکاران هستند و می خواهیم کارمند شهرداری کنیم. بعضی از افراد جذب شدند که حتی سابقه یک روز حضور در شرکت های پیمانکاری را نداشتند.

شهردار تهران تصریح کرد: یکپارچگی اطلاعات در شهرداری وجود ندارد، اگر بخواهید از سازمان اطلاعات املاک را بگیرید، هیچ چیزی وجود ندارد.

نجفی گفت: اصلا به پروژه هوشمندسازی در شهر پرداخته نشده است. شورایی برای پیگیری این پروژه تعیین کردیم که اقدامات جالبی انجام می شود، خبرهای خوبی طی چند ماه آینده در این بخش خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: قراردادی با مدیریت کیش امضا کردیم تا بخشی از فعالیت های مربوط به هوشمندسازی را به صورت پایلوت در کیش اجرا کنیم.

شهردار تهران افزود: در حال حاضر ۱۱۴ دفتر خدمات الکترونیکی در تهران وجود دارد اما نه تنها با ین وجود نیروها کم نشده است بلکه ۱۳ هزار نفر به نیروهای شهرداری اضافه شده است.

نجفی گفت: بر اساس گزارش ۲۰۱۷ در رتبه های بین المللی در میان ۱۸۰ شهر، تهران رتبه ۱۶۱ در شاخص شهرهای پویا را دارد. در شاخص رقابت پذیری رتبه ۱۲۰ و در شاخص زیست پذیری رتبه ۶۱ را بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ داریم و از نظر بین المللی واقعیت خوبی نداریم.

اراضی عباس‌آباد واگذار شده و کاری نمی‌شود کرد

شهردار تهران گفت: ۴۰ درصد بافت های فرسوده را از ابتدا نوسازی کردیم و ۶۰ درصد باقی مانده است اما در ۴۰ درصد هم متاسفانه خوب عمل نکرده ایم.

نجفی گفت: ۴۰ درصد بافت های فرسوده را از ابتدا نوسازی کردیم و ۶۰ درصد باقی مانده است اما در ۴۰ درصد هم متاسفانه خوب عمل نکردیم و بخش عمده ای از خدمات عمومی که باید در بافت های نوسازی شده محقق می شد، این اتفاق نیفتاده است.

شهردار تهران افزود: در نتیجه این اقدام، مردمی که بافت هایشان نوسازی شده است خیلی اعتماد به شهرداری ندارند و این یکی از جاهایی است که سرمایه اجتماعی شهرداری تهران به شدت لطمه خورد.

وی افزود: اراضی عباس‌آباد می تواند یک منطقه استثنایی در شهر تهران از نظر فرهنگی باشد. در سال ۹۰ قرارداد یک هتل بسته شده که مغایر با طرح جامع اراضی عباس آباد است.

نجفی تصریح کرد: بخشی از این اراضی به نهاد انتظامی و نظامی داده شده است و متاسفانه چون قرارداد بسته شده برای جلوگیری از کار آنها مشکلات حقوقی وجود دارد.

وی گفت: سرانه فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان چهار صدم متر مربع است و این سرانه در بخشی از مناطق صفر است.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری در اختیار شهرداری نیست

شهردار تهران وضعیت مالی همشهری را نامناسب دانست و گفت: میزان برگشتی برخی از مجلات همشهری بیش از ۴۰ درصد است.

به گزار ش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی میزان برگشتی برخی از مجلات همشهری بیش از ۴۰ درصد است. سال ها پول دادیم این نشریات و مجلات را در همشهری منتشر کردیم. البته ما چهار نشریه را تعطیل کردیم و بقیه هم فعلا زورمان به هیات مدیره همشهری نمی رسد که یک مقدار انقلابی تر عمل کند.

وی افزود: در همشهری هم وضعیت مالی افتضاحی وجود دارد.

شهردار تهران گفت: در سازمان فرهنگی هنری شهرداری، حمایت های شهرداری بیش از ۴ برابر شده که ۶۴ درصد بودجه های حمایتی به فعالیت های مذهبی و بقیه به سایر فعالیت ها اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: در سازمان فرهنگی و هنری بزرگ ترین چالش ما این است که مدیریت شهری نقش تعیین کننده ای بر مدیریت این سازمان ندارد. یک هیات امنای ۱۱ نفره دارد و الان اگر سازمان فرهنگی و هنری هر کاری کند بلافاصله یقه شهردار و شورای شهر را می گیرند. کسی نمی گوید شش نفر دیگری که در هیات مدیره تصمیم می گیرند چه می شود؟

شهرداری با حفر چاه آب یکی از عوامل نشست تهران است

نجفی افزود: یکی از اشتباهات در دوره پیشین شهرداری، تک گونه ای شدن کاشت درخت در برخی مناطق تهران و موضوع کاشت درخت توت و آفت سفید بالک ها بوده است که هنوز هم مشکل آن ها را تحمل می کنیم.

شهردار تهران گفت: از ۳۲ حلقه چاه با خروجی ۱۴۳ میلیون مترمکعب آب استفاده می کنیم که یکی از علل زمینه ساز نشست شهر تهران موضوع چاه هایی است که خود شهرداری حفر کرده است. این اشتباهی بود که حالا وبال گردن شهرداری است.

وی اظهار کرد: ۷۱ درصد میادین و بازارهای شهرداری تهران فاقد سند قطعی است.

نجفی گفت: ۷۰ درصد پایگاه های مدیریت بحران تاکنون تجهیز شده است که در این زمینه گزارش کاملی در اختیار روسای سه قوه داده ایم.

وی تصریح کرد: درباره آتش نشانی نسبتا بهتر عمل کردیم، گرچه کمبودهایی هم وجود دارد.