قرقیزستان می تواند دروازه ورود داروهای ایرانی به «اوراسیا» باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان غذا و داروی قرقیزستان که برای بازدید از صنایع دارویی و غذایی و گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران در کشور حضور دارد، شب گذشته با دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که دکتر مفید مدیر کل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو نیز حضور داشت، طرفین بر گسترش همکاری‌ها در حوزه غذا و دارو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی و تبادلات فنی و علمی تاکید کردند.

دکتر اصغری در این دیدار عنوان کرد: قرقیزستان می‌تواند دروازه ورود دارو و تجهیزات پزشکی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایرانی به کشورهای حوزه اوراسیا باشد و با توجه به توافقات قبلی بین وزرای بهداشت دو کشور، شرایط برای توسعه روابط فی‌مابین چه در بخش دولتی و چه خصوصی فراهم است.

رئیس سازمان غذا و دارو در این دیدار با اشاره به پیشرفت های چشمگیر علمی و فناوری ایران در حوزه ساخت انواع دارو از جمله داروها و فرآورده های بیولوژیک و ایمنی و کیفیت مواد غذایی و نیز پیشینه روابط و پتانسیل های دو طرف، اظهار امیدواری کرد روابط و تعاملات رو به رشد دو کشور در حوزه غذا و دارو، با جدیت بیشتری ادامه یابد.

سرپرست سازمان غذا و داروی قرقیزستان نیز در این دیدار با برشمردن امکانات و شرایط بازار سلامت و مواد غذایی قرقیزستان و موقعیت این کشور، با اظهار خوشوقتی از ثبت چند داروی ایرانی در این کشور، اظهار امیدواری کرد که قرقیزستان بیش از گذشته هدف سرمایه گذاری و توجه شرکتهای تولیدکننده ایرانی قرار گیرد.

وی که در راس هیاتی به کشورمان سفر کرده است، قرار است از برخی کارخانجات و صنایع دارویی ایران بازدید کند.

در سال های اخیر، اصلاحات ساختاری، ایجاد محیط مساعد برای توسعه بخش خصوصی از جمله تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و از بین بردن سیاست انحصاری بازارها از جمله سیاست های اقتصادی دولت قرقیزستان را تشکیل می دهد که می تواند برای بخش خصوصی ایرانی بستری مناسبی برای حضور فعال در این منطقه را فراهم کند.

این کشور عضو بانک اروپایی توسعه و بازسازی، صندوق توسعه کشاورزی بین المللی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی ترمیم و توسعه است و درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) را نیز مطرح کرده است.