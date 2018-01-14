تاکید وزیر علوم بر ایجاد شبکه نخبگانی علوم انسانی

به گزار خبرنگار مهر، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی که با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به اهداف این جشنواره گفت: این جشنواره به اهدافی چون شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه علوم انسانی و اسلامی و ترغیب پژوهشگران به کاربردی کردن علوم انسانی از طریق بررسی نیاز جامعه ایرانی می پردازد و تا اندازه ای به این هدف دست یافته است.

وی ادامه داد: حمایت از اساتید علوم انسانی و توجه به استعدادهای برتر در این حوزه از دیگر اهداف این جشنواره است.

وزیرعلوم تصریح کرد: جشنواره فارابی تحقق دو هدف دیگر را نیز دنبال می کند که می توان به تبیین کارکرد علوم انسانی در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری ملی در زمینه های مختلف و ایجاد فضای مناسب برای حضور فعال علوم انسانی در تراز جهانی اشاره کرد. هرچند در این زمینه اقدامات شایسته ای صورت گرفته ولی می تواند این اقدامات افزایش یابد.

غلامی افزود: این جشنواره می تواند فضای رقابتی اثربخشی را در جامعه ایرانی پدید آورد و در بخشی نیز دغدغه و مشکلات در عرصه اثربخشی رعایت اخلاق پژوهشی را کاهش دهد و تحقق این امر بدون همکاری سایر نهادها ممکن نیست.

وی گفت: در حال حاضر ارتباط میان نسل های علوم انسانی ضرورت زیادی دارد همین قدر که ارتباط با خارج از کشور ضرورت دارد. بر همین اساس تاسیس حلقه و شبکه نخبگانی علوم انسانی که در دوره پیش نیز جدی گرفته شد ضروری است. این شبکه متشکل از برگزیدگان دوره های گذشته و محققان علوم انسانی و شکل گیری این شبکه برای گسترش تعاملات داخلی و خارجی سودمند است و می تواند فضای امید و نشاط علمی در جامعه را رشد دهد.