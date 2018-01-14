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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

ثبات قیمت زعفران در بازار/رشد ۳۵ درصدی صادرات

ثبات قیمت زعفران در بازار/رشد ۳۵ درصدی صادرات

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت طلای سرخ در بازار، طی روزهای اخیر ثابت بوده و نوسانی نداشته است، از رشد ۳۵ درصدی صادرات این محصول در ۹ ماهه امسال خبر داد.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بازار زعفران در حال حاضر شرایط عادی دارد، اظهار داشت: قیمت این محصول طی روزهای اخیر، ثابت بوده و نوسانی در این زمینه نداشته ایم.  

وی با اشاره به اینکه صادرات نیز روال عادی خود را دارد، گفت: در ۹ ماهه امسال، ۱۴۷ تن و ۲۰۰ کیلوگرم زعفران صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵ درصد رشد داشته است.  

نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: در حال حاضر حداقل قیمت هرکیلوگرم زعفران ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و حداکثر نرخ آن ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.  

کد مطلب 4199155

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