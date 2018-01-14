به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال آبی ۹۷ـ۹۶ تاکنون ۶۱ میلیمتر برف و باران در استان همدان باریده ولی هنوز روند بارش‌های همدان را مثبت نکرده است.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت به ترتیب ۱۲۰ و ۱۳۳ میلیمتر بارندگی داشته‌ایم، عنوان کرد: بارش‌های امسال در مقایسه با سال گذشته ۴۹ درصد و در مقاسیه با متوسط بلندمدت ۵۴ درصد کاهش داشته است.

وضعیت منابع آبی استان همدان رضایت‌بخش نیست

سرپرست شرکت آب‌منطقه‌ای همدان با بیان اینکه وضعیت منابع آبی استان همدان رضایت‌بخش نبوده و باید حفاظت جدی از منابع موجود صورت گیرد گفت: نیاز است تا تمام مردم نسبت به حفظ منابع آبی موجود احساس تکلیف کنند تا بتوان ماه‌ها و سال‌های آینده را مدیریت کرد.

وی سال آبی گذشته یک‌هزار و ۹۶۶ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در بخش‌های مختلف استان همدان مصرف شده که بیشترین مصرف مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

ستوده افزود: از منابع آب زیرزمینی استان همدان یک‌هزار و ۷۶۱ میلیون مترمکعب معادل ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، ۱۴۶ میلیون مترمکعب معادل ۷ درصد در بخش شرب و بهداشت و ۵۹ میلیون مترمکعب معادل ۳ درصد در بخش صنعت مصرف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان همدان دارای ۱۳ دشت است، عنوان کرد: از این تعداد ۷ دشت مستقل و ۶ دشت مشترک با سایر استان‌هاست.

سرپرست شرکت آب‌منطقه‌ای همدان اظهار داشت : تمام دشت‌های استان همدان ممنوعه هستند که محدودیت‌هایی در برداشت آب از منابع زیرزمینی آنها اعمال می‌شود ولی سه دشت اسدآباد، رزن ـ قهاوند و کبودراهنگ به دلیل برداشت بیش از حد ممنوعه بحرانی هستند.

وی بیان کرد: وضعیت منابع زیرزمینی در این دشت‌ها به دلیل اقدامات طرح احیا و تعادل بخشی بهبود پیدا کرده و ثبات نسبی پیدا کرده است که ادامه این روند نیازمند همراهی و هماهنگی از سوی مردم و کشاورزان منطقه است.

میانگین نزولات جوی در استان همدان ۳۲۹ میلیمتر و متوسط حجم نزولات جوی سالانه استان همدان ۶ هزار و ۴۳۴ میلیمتر است ستوده درباره پتانسیل منابع آبی استان همدان براساس آمار دراز مدت نیز گفت: میانگین نزولات جوی در استان همدان ۳۲۹ میلیمتر و متوسط حجم نزولات جوی سالانه استان همدان ۶ هزار و ۴۳۴ میلیمتر است.

وی میزان ظرفیت منابع آب تجدیدشونده استان همدان را ۲ هزار و ۹۰۷ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: سهم آب‌های سطحی از این میزان ۷۸۰ میلیون مترمکعب و سهم آب‌های زیرزمینی ۲ هزار و ۱۲۷ میلیون مترمکعب بوده است.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه میزان بارش سال آبی گذشته در همدان بی‌نظیر بوده و در ۲۰ سال گذشته چنین بارشی رخ نداده است گفت: به طور متوسط سالانه ۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون متر مکعب حجم نزولات جوی استان همدان است ولی از سوی با ۶۷ درصد تبخیر در استان همدان مواجه هستیم.

وی حجم آب در دسترس استان همدان پس از تبخیر را ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: سهم آب‌های زیرزمینی از این منابع تجدیدپذیر ۱.۹۴۸ میلیارد مترمکعب و سهم آب‌های سطحی ۷۴۰ میلیون مترمکعب است.

ستوده با اشاره به اینکه همدان از ذخایر آبی مناسبی برخوردار است ولی باید صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف در اولویت قرار گیرد، عنوان کرد: تلاش بر این است تا برای پاییز امسال ذخیره مناسبی را در سدهای استان همدان نگه‌داشت تا دچار مشکل نشویم.

