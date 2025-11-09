به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اخلاص‌مند در نشست مدرسه پاییزه مدیریت خشکسالی با اشاره به پیامدهای بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زیرزمینی اظهار کرد: هنگامی که منابع آب سطحی پاسخگوی نیازها نباشند، فشار تأمین آب به منابع زیرزمینی منتقل می‌شود و ادامه این روند خطرناک، تهدیدی جدی برای تعادل اکولوژیک و میراث فرهنگی و طبیعی استان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تغییر اقلیم را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تشدید خشکسالی دانست و افزود: آنچه امروز در استان همدان تجربه می‌شود صرفاً یک دوره خشک معمولی نیست؛ بلکه حاصل تغییر الگوی بارش‌ها در کشور است.

اخلاص‌مند خاطرنشان کرد: مشاهدات نشان می‌دهد کاهش چشمگیر بارش‌های برف در سال‌های اخیر تعادل آبی حوزه‌های بالادستی را بر هم زده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با تأکید بر اینکه خشکسالی می‌تواند به فرصتی برای تحول فکری و مدیریتی تبدیل شود، گفت: هر بحرانی حامل درسی تازه است؛ امروز باید از خشکسالی برای بازنگری در مدل‌های توسعه، اصلاح نگرش‌ها و تقویت همبستگی ملی بهره بگیریم.

وی با اشاره به نقش علمی دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی افزود: مدرسه پاییزه مدیریت خشکسالی تنها یک دوره آموزشی نیست، بلکه فراخوانی به اتحاد و اقدام جمعی است. از دانشجویان می‌خواهم موضوع پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های خود را با اولویت بحران آب و مدیریت خشکسالی در همدان گره بزنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان عنوان کرد: این شرکت آماده است تا بستر لازم برای تبدیل ایده‌های نوآورانه دانشگاهیان به پروژه‌های عملیاتی را فراهم کند تا استان از توان فکری جوانان برای عبور از بحران بهره گیرد.

اخلاص‌مند در پایان آب را محور توسعه پایدار دانست و تأکید کرد: امروز مدیریت خردمندانه خشکسالی، اساس توسعه پایدار در همدان و ضامن توازن میان بهره‌برداری، حفاظت و پایداری منابع آبی است.