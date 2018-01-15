به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، هشتمین جلسه شورای دانشگاه به ریاست سید حسن صدوق رئیس دانشگاه در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار شد.
رئیس دانشگاه در بخشی از سخنان خود به بخشنامه اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره جهتدهی و هدفمند شدن پایاننامههای تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و این اقدام را بسیار لازم و در جهت توسعه کشور دانست و افزود: وزارت علوم تحقیقات و فناوری شیوه اجرایی آن را به خود دانشگاهها سپرده است.
وی بر همکاریهای بینالمللی و افزایش جذب دانشجویان خارجی و مشارکت علمی با استادان سایر کشورها نیز تأکید کرد.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی توجه به فعالیتهای پارک علم و فناوری دانشگاه را بسیار مهم دانست که در آن هر دانشکده میتواند با شناخت جایگاه خود در این پروژه بزرگ مشارکت داشته باشد.
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