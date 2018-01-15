  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳

توسط وزارت علوم؛

شیوه اجرایی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به دانشگاهها واگذار شد

شیوه اجرایی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به دانشگاهها واگذار شد

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: وزارت علوم در بخشنامه ای شیوه اجرایی جهت‌دهی و هدفمندی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی را به دانشگاه ها واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، هشتمین جلسه شورای دانشگاه به ریاست سید حسن صدوق رئیس دانشگاه در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار شد.

رئیس دانشگاه در بخشی از سخنان خود به بخشنامه اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره جهت‌دهی و هدفمند شدن پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و این اقدام را بسیار لازم و در جهت توسعه کشور دانست و افزود: وزارت علوم تحقیقات و فناوری شیوه اجرایی آن را به خود دانشگاه‌ها سپرده است.

وی بر همکاری‌های بین‌المللی و افزایش جذب دانشجویان خارجی و مشارکت علمی با استادان سایر کشورها نیز تأکید کرد.  

رئیس دانشگاه شهید بهشتی توجه به فعالیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه را بسیار مهم دانست که در آن هر دانشکده می‌تواند با شناخت جایگاه خود در این پروژه بزرگ مشارکت داشته باشد.

کد مطلب 4200145
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه