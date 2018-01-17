به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما گفت: اراده جدی برای حمایت از پیام رسان های داخلی تاکنون در کشور وجود نداشته است.



وی افزود: حمایت از این پیام رسان ها ناکافی بوده است و باید به طور جدی تر از پیام رسان های داخلی حمایت کنیم.



عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مسئولان مرتبط با فناوری ارتباطات باید اعتماد عمومی را به پیام رسان های داخلی بالا ببرند.



تقی پور افزود: باید به مردم بگوییم که حریم شخصی آنان بر اساس قانون اساسی در پیام رسان های داخلی حفظ می شود.



وی گفت: پیام رسان های داخلی قادر به پاسخگویی به استقبال عمومی مردم نیستند و القای عدم اعتماد مردم به این پیام رسان ها از سوی برخی از مسئولین به هیچ وجه درست نیست.



عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: ضرباتی که کشور از نرم افزارهای خارجی دیده بسیار زیاد است.



وی افزود: اگر پیام رسان های خارجی مهار نشوند به هیچ حد و مرزی قناعت نمی کنند در حالی که نرم افزارهای داخلی هیچ گاه چنین رفتاری از خود بروز نمی دهند.



تقی پور گفت: باید به مردم بگوییم با پیام رسان های داخلی بهتر می توانیم از اطلاعات آنان صیانت کنیم.



عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات هم در این برنامه گفت: باید شاهد رشد واقعی و رقابت در پیام رسان های داخلی باشیم و حمایت صرف از آنان در آینده به عاملی برای جلوگیری از رشد این پیام رسان ها تبدیل خواهد شد.



خسرو سلجوقی افزود: نباید این انحصار را برای تلگرام ایجاد می کردیم اگر پیام رسان های خارجی دیگری هم در کشور فعال بودند تا این حد از تلگرام استقبال نمی شد.



وی تصریح کرد: باید انحصار داخلی و خارجی در همه پیام رسان ها شکسته شود.



عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: اعتماد جامعه به پیام رسان های داخلی آنگونه که باید نیست.



سلجوقی افزود: امروز پول مجازی در دنیا مرسوم شده است و نباید باز هم به آن به صورت انحصاری بنگریم.



وی گفت: با هدف حمایت از پیام رسان های داخلی استفاده از پیام رسان های خارجی در بانک ها به طور کلی ممنوع شده است.



عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات افزود: پیام رسان های داخلی در سه سطح زیر سه میلیون بین سه تا پنج میلیون و بالای پنج میلیون کاربر تقسیم بندی شده و مورد حمایت قرار می گیرند.



سلجوقی گفت: اگر بتوانیم اعتماد مردم را به پیام رسان های داخلی جلب کنیم خود آنها در فضای تهدید مجازی هم ورود و مقابله می کنند.



سید احسان قاضی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ۱۷۰ نماینده مجلس در نامه ای به سران قوا خواستار حمایت از پیام رسان های داخلی و از بین رفتن انحصار پیام رسان های خارجی شده اند.



وی افزود: بودجه بندی و اختصاص پهنای مناسب برای پیام رسان های داخلی می تواند از پیشنهادهای دولت به مجلس برای حمایت از این پیام رسان ها باشد.



قاضی زاده گفت: درآمد برخی اپراتور ها از محل پیام رسان های خارجی سالانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان بود.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: سرمایه گذاری که برای جا انداختن تلگرام در کشور شد برای هیچ پیام رسان دیگری صورت نگرفت.



وی گفت: پیگیری آوردن سرورهای تلگرام به کشور از جمله سرمایه گذاری های ویژه برای این پیام رسان خارجی است.



قاضی زاده افزود: اگر حس اعتماد عمومی مردم به پیام رسان های داخلی را می دیدیم شاهد چنین شرایطی نبودیم.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: همه پیام رسان های داخلی و خارجی بسته شد تا یک پیام رسان خارجی به طور انحصاری فعالیت کند و ۴۰ میلیون کاربر ایرانی را جذب خود نماید.

سیدجعفر خورشاد مدیر عامل پیام رسان سروش نیز در این برنامه گفت: در چند هفته گذشته شاهد اقبال عمومی به این پیام رسان بودیم به طوری که هم اکنون بیش از سه میلیون نفر عضو آن هستند.



وی افزود: در سه هفته گذشته شاهد هجوم بی سابقه کاربران پیام رسان سروش بودیم که باعث اختلال در آن شد اما این اختلال هم اکنون رفع شده است.



خورشاد گفت: هم زمانی استفاده از پیام رسان سروش چت و دانلود ۱۱ برابر پیش بینی های ما بود.