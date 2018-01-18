فرود شهاب سنگی که باعث زلزله در آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس دیلی، سحرگاه دیروز (سه شنبه شب به وقت آمریکا) شهاب سنگی در ایالت میشیگان آمریکا فرود آمد. این رویداد منجر به زلزله ای ٢ ریشتری در منطقه شد.

مدت زمان کمی پس از آن سازمان هواشناسی آمریکا اعلام کرد این رویداد پدیده آب و هوایی نیست از سوی دیگر ناسا اعلام کرد رویداد مذکور مربوط به شهاب سنگی است که در شمال غربی دیترویت فرود آمده است.

ساکنان ایالت های میشیگان، ایلینوی، پنسیلوانیا، اوهایو،ایندیانا، میسوری ، اونتاریو(کانادا) نیز گوی درخشانی را در آسمان مشاهده کردند.

ناسا تخمین می زند این شهاب سنگ با قطر ۱.۸۲ متر با سرعت حدود ٤٥٠٦١ کیلومتر برساعت حرکت می کرده است.