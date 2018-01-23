به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سلمان خان برای نخستین بار با یکی از فیلمهایش راهی چین میشود.
فیلم «باجرانگی بایجان» یا «برادر باجرانگی» با بازی سلمان خان قرار است با اکران در ۸ هزار سالن سینما در چین، از ۲ مارس روی پردههای نقرهای برود. این تاریخ همزمان با تعطیلات جشنواره فانوسهای چین است.
فیلم سلمان خان محصول ۲۰۱۵ و خود بازیگر از تهیهکنندگان آن بوده است.
اکران موفق فیلمهای اخیر بالیوودی از جمله جدیدترین آنها فیلم «سوپراستار مخفی» امیر خان و افتتاحیه موفق آن که در طول نخستین آخر هفته نمایشش موفق به فروشی ۲۷ میلیون دلاری شده، موجب شد تا چین فیلم دیگری از بالیوود را برای اکران انتخاب کند.
البته محبوبیت امیر خان در چین از سال ۲۰۱۱ با نمایش کمدی «۳ دیوانه» در این کشور شروع شد. این فیلم داستان فرود آمدن یک بیگانه فضایی را در هند و ایجاد مشکلاتی برای وی را روایت میکرد.
سال پیش نیز امیر خان با درام «دنگال» که متمرکز بر شخصیت یک کشتیگیر زن بود بار دیگر در باکس آفیس موفق ظاهر شد و فروش باورنکردنی ۱۷۰ میلیون دلاری را در چهار هفته ثبت کرد و در نهایت فروش باورنکردنی ۱۹۳ میلیون دلاری را تجربه کرد.
«باجرانگی بایجان» به کارگردانی کبیر خان نخستین فیلم سلمان خان خواهد بود که در چین به نمایش درمیآید. در این فیلم سلمان خان در نقش باجرانگی فردی مذهبی و هوادار دو آتشه یکی از خدایان هندی بازی کرده که سفری سخت را برای رساندن یک دختر ۶ ساله پاکستانی به خانوادهاش میپذیرد. این دختر در هند گم شده و خانوادهاش به دنبال او راهی پاکستان شدهاند.
نظر شما