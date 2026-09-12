خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ با آغاز تهاجم رژیم بعث عراق علیه ایران اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، قریب به ۴۰ هزار نفر از مردم ولایی و انقلابی استان چهارمحال و بختیاری همدل و همقدم با دیگر مناطق کشورمان در طول هشت سال دفاع مقدس عازم جبهههای حق علیه باطل شدند و از خاک پاک میهن و انقلاب نوپای اسلامی دفاع کردند.
از مجموع ۴۰ هزار رزمنده استان چهارمحال و بختیاری، ۲ هزار و ۴۳۶ نفر به فیض شهادت نائل و هفت هزار و ۵۰۰ نفر جانباز شدند؛ قریب به ۵۰۰ رزمنده نیز به اسارت دشمن بعثی درآمدند.
از میان خانوادههای این شهدای والامقام، ۱۱ خانواده دارای سه شهید و ۱۰۶ خانواده دارای ۲ شهیدند؛ همچنین ۳۲ خانواده تکفرزند پسر خود را به جبهه اعزام کردند که به فیض شهادت رسید شهید شد و یک خانواده هم تکفرزندشان را در این جنگ از دست داد.
و امروز در میانه جنگی تمامعیار دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان و خاری و زبونی آن در برابر اراده و مقاومت ملت مبعوث، این استان قهرمانخیز و شهید پرور صحنه برپایی دومین کنگره ملی شهدای استان است.
این اولین کنگره ملی شهدا در کشور بعد از شهادت امام شهید انقلاب اسلامی و زعامت امام ثالث انقلاب، آیتالله سیدمجتبی خامنهای و تأکید و تأییدی بر این گزاره مهم است که انقلاب اسلامی و ملت مبعوث ایران به فضل الهی در پرتو ولایت فقیه و به برکت خون پاک شهدا تا سپردن پرچم به دست منجی عالم بشریت، استوار و پابرجا میماند. برای اطلاع بیشتر از آخرین جزئیات این رویداد مهم فرهنگی در استان گفتگویی با دستاندرکاران داشتیم که در پی میآید.
زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست
سردار علی افضلی، فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهیدمان و اشاره به اینکه در راستای برپایی دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری مهرماه سال گذشته دیداری با سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی داشتیم و تمهیدات برپایی کنگره شهدای استان مطرح شد، اظهار کرد: این شهید والامقام از اینکه دبیرخانه کار خودش را با تثبیت شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه آغاز کرده ابراز خرسندی و سفارش داشت که کار کنگره را با قدرت و قوت ادامه دهیم چرا که شهدا خودشان یاریگرند.
افضلی با ذکر اینکه امروز ارواح مطهر شهدای جنگ رمضان و در رأس همه امام شهیدمان حاضر و ناظر و یاریگر ما هستند، ادامه داد: شهدا نزد خدای سبحان آبرو دارند و خود میداندار و پیشبرنده کار هستند. این رویداد بزرگ فرهنگی بنا بود در اسفندماه سال ۱۴۰۴ برگزار شود که با توجه به شرایط کشورمان به تعویق افتاد.
دبیرکل کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه به تعبیر امام راحل (ره) زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: جوانان ما امروز الگویی برتر و بهتر از شهدا ندارند و قشر نوجوان و جوان ما حقیقتاً در شبهای حماسه و اقتدار، دوران طلایی پیروزی انقلاب و دفاع مقدس را الگو قرار دادند.
افضلی با بیان اینکه اقتدار ملی این سرزمین با تعرض بیگانگان خدشهدار شده است، گفت: دوران دفاع مقدس و پس از آن، با جانفشانی رزمندگان مخلص و فرماندهی امام خمینی (ره) به قطعه طلایی تاریخ این مرز و بوم تبدیل شد.
وی اظهار کرد: فعال شدن دبیرخانه دائمی کنگره شهدای استان این پیام را دارد که سفره شهدا هیچگاه جمع شدنی نیست؛ خاصه با توجه به شرایطی که از سال ۱۴۰۳ در کشور ایجاد شده جا دارد که اهداف و محورهای این کنگره بعد از برپایی آن نیز پیگیری شود و ادامهدار باشد.
افضلی نام و فرهنگ شهدا را عامل مصونسازی جامعه از تبلیغات سوء دشمن دانست و بیان کرد: الگوی عملی و رفتاری شهدا باید در جامعه ساری و جاری و خط مشی و سبک زندگی شهدایی برای مردم خاصه نسل جدید تبیین شود و نور و عطر شهدا در زندگیها پرتو بیفکند.
ویژگیهای خاص دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) تولید محتوا، هدفمند بودن، حل مسئله و مشکلگشایی را از ویژگیهای خاص این کنگره در مقایسه با کنگره قبلی دانست و گفت: امام خمینی (ره) در اهمیت تداوم راه شهدا فرمودند: «اینجانب به نویسندگان و گویندگان و تحلیل گران و نقاشان و همه ی هنرمندان پیشنهاد می کنم تا همیشه به خصوص در این هفته دفاع مقدس آنچه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم به این سلحشوران عظمتآفرین و ملت ایران و اسلام بزرگ نمایند، و بدین ترتیب به گوشهای از وظیفه اسلامی، انسانی، ملی، میهنی خود عمل نمایند و الا خداوند شکور است که نام این عظمتآفرینان در جهان بلند و مقامشان را در ملکوت اعلی به نمایش میگذارد.»
افضلی با تأکید بر اینکه به تعبیر امام راحل (ره) خون شهیدان اسلام و انقلاب را بیمه کرده است، یادآور شد: امام شهیدمان همواره تأکید داشتند که یاد شهیدان نباید از ذهنیتها خارج شود، ایشان فرمودند: «شهیدان را باید زنده نگه داشت و یاد شهیدان را باید زنده نگه داریم و گرامی بداریم. من تشکر میکنم از کسانی که یادوارههای شهدا، کنگرههای بزرگداشت شهدا را با محتوا و مضمونهای قوی و عالی در سراسر کشور برگزار میکنند.»
دبیرکل کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد امام شهید امت آیتالله سید علی خامنهایِ شهید و تأکید بر اینکه روح ملکوتی ایشان حاضر و ناظر تلاشها برای این کنگره هستند، گفت: همه ظرفیت استان چهارمحال و بختیاری در این شرایط خاص حقیقتاً پای کار است تا بتوانیم برنامههای در شأن شهدای والامقام برگزار کنیم.
افضلی گفت: ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ جلسه هماهنگی برپایی دومین کنگره ملی شهدای استان را به همراه استاندار در شهرکرد داشتیم و بنا بود انتهای ماه به محضر رهبر معظم انقلاب برسیم. بعد از جلسه اما خبر حمله ددمنشانه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی به کشورمان را دریافت کردیم.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) افزود: امروز در آستانه کنگره، پیام مردم استان به محضر مقام معظم رهبری ارسال شد و پیام ایشان را دریافت خواهیم کرد که توسط نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرکرد در کنگره قرائت میشود.
اجتماعات شبانه مردم جز پاسداشت یاد شهدا نیست
افضلی با تأکید بر اینکه برپایی بالغ بر ۱۹۰ اجتماع شبانه مردمی جز پاسداشت یاد و نام و آرمان شهدا نیست، اظهار کرد: برخی اجلاسیههای شهرستانی در دل همین تجمعات برپا شد و ملت مبعوث با برگزاری این تجمعات درواقع پاسداشت راه شهدا را تحقق بخشیدند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم در پاسخ به پرسشی در خصوص پیگیری خط خونخواهی امام شهیدمان در کنگره ملی شهدای استان، گفت: برپایی کنگره شهدا جز در مسیر خونخواهی امام شهید و شهدای جنگ رمضان نیست چرا که دشمنان میخواستند اثری از شهدا و شهادت نباشد و نام امام شهدا فراموش شود. آنها حتی تلاششان این بود که جنس امام سوم انقلاب از جنس خامنهای شهید و خمینی کبیر نباشد.
کنگره شهدا فریاد خونخواهی امام شهید است
افضلی تصریح کرد: کنگره شهدا فریاد انتقام و خونخواهی است و شهدا با تأسی به حضرت سیدالشهدا (ع) فریاد استقامت و شعار «هیهات من الذله» سر دادند. امروز نیروهای مسلح راهبرد برخورد سریع و قاطع را در پیش گرفتند و معتقدم یکی از دستاوردهای این کنگره، فریاد خونخواهی و انتقام است.
فهرست برنامههای پیشبینی شده برای کنگره شهدای استان
در ادامه، سرهنگ هوشنگ جمشیدی، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) با اعلام اینکه دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان از ۲۱ تا ۳۰ شهریورماه همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در مجموعه ورزشی شهدای دانشآموز شهرکرد برگزار میشود، اظهار کرد: در ۳۱ شهریورماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس نیز رزمایش رژه و یگانهای موتوری و خودرویی و رزمایش کمکهای مؤمنانه برنامهریزی شده است.
جمشیدی از برگزاری نمایش میدانی «مهتاب و من و مین» در محوطه کنگره خبر داد و گفت: این نمایش استانی که از ظرفیت ۱۰۰ درصدی هنرمندان بومی بهره میگیرد، همه روزه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل برپایی کنگره میزبان مخاطبان است.
وی بیان کرد: سه شب پایانی کنگره یعنی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ شهریورماه متفاوت از هفت شب قبل خواهد بود، گفت: در این سه شب به ترتیب، اجلاسیههای پایانی شهدای هنرمند کشور، اجلاسیه پایانی شهدای دانشآموز و فرهنگی استان و اجلاسیه پایانی شهدای استان برگزار خواهد شد.
جمشیدی برپایی نمایشگاهها در محل کنگره را نیز یادآور شد و در خصوص جزئیات برنامههای هر روز اضافه کرد: هر شب یک یا چند شهرستان میزبانی این کنگره را بر عهده دارند که در روز اول ۲۱ شهریورماه، شهرستانهای شهرکرد و فرخشهر به همراه بسیج کارمندان، تعلیم و تربیت بسیج، استانداری، شهرداریها و ادارات شهرستان شهرکرد میزباناند.
وی افزود: روز دوم به میزبانی شهرستان سامان و پشتیبانی بسیج کارگری، بسیج اصناف و اداره کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و روز سوم به میزبانی شهرستان بن و همراهی بسیج مهندسین عمران، صنعت، کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی برگزار میشود.
جمشیدی اظهار کرد: روز چهارم به میزبانی شهرستان فارسان با همراهی بسیج ورزشکاران، سازمان اردویی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و شرکت شهرکهای صنعتی برگزار میشود. در روز پنجم نیز شهرستان کیار میزبان بوده و بسیج طلاب، بسیج حقوقدانان، بسیج اقشار و کارگروهها و مجامع، حوزههای علمیه، دادگستری، مخابرات و راه و شهرسازی پشتیبانی میکنند.
ساز و کار میزبانی شهرستانها، اقشار بسیج و دستگاهها
وی تصریح کرد: روز ششم به میزبانی شهرستان کوهرنگ و همراهی بسیج جامعه زنان، امور بانوان استانداری، هلالاحمر، ادارات برق، آب و گاز برگزار میشود. در روز هفتم نیز شهرستان اردل میزبان است و بسیج مداحان، جامعه پزشکی و بسیج سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره شیلات جهاد کشاورزی پشتیبانی کننده هستند.
جمشیدی اظهار کرد: شهرستان بروجن در روز هشتم میزبان است و بسیج هنرمندان و رسانه، بسیج مساجد و محلات، صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، ادارهکل تبلیغات اسلامی و آب منطقهای پشتیبانی کننده هستند.
وی گفت: روز نهم به میزبانی شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد با همراهی بسیج دانشآموزان و فرهنگیان، آموزش و پرورش، صمت، دانشگاه پیام نور و راهداری و حمل و نقل جادهای برگزار خواهد شد. در روز دهم نیز شاهد برپایی اجلاسیه پایانی هستیم.
جمعآوری آمار، اسناد و اطلاعات شهدای استان
صابر خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات و تمهیدات سه کمیته «جمعآوری آمار، اطلاعات و اسناد شهدا»، «تجلیل و تکریم خانوادههای شهدا» و کمیته «یادوارهها و اجلاسیهها» با راهبری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اظهار کرد: اطلاعات و آمار تمامی شهدای استان که قبور مطهرشان در استان است، در کمیته مربوط جمعآوری و پیگیری شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۲۷۵۰ شهید متشکل از سه گروه شهدا است، ادامه داد: این رقم شامل شهدایی است که یا پرونده آنها در استان ما یا مزارشان در این استان قرار دارد، همچنین شهدای گمنامی که در استان ما تدفیناند.
خسروی بیان کرد: بعد از جمعآوری این آمار ۲۷۵۰ نفری، تقسیمبندی قشری شهدای والامقام آغاز شد و آمار کامل و جامع از شهدا تدوین شد. اسناد شهدا و نیز هر گونه محتوای سمعی بصری از هر یک از شهدای والامقام در قالب یک پرونده ساماندهی شد و هر سندی که به دستمان برسد در این پروندهها قرار میگیرد.
مسئول کمیتههای جمعآوری آمار، اطلاعات و اسناد شهدا، تجلیل و تکریم خانوادههای شهدا و یادوارهها و اجلاسیههای ستاد کنگره ملی شهدای استان اظهار کرد: در کارگروه تجلیل و تکریم خانوادههای معظم شهدا مقدمات دیدار و تکریم این خانوادهها انجام گرفت. در این راستا پویش ۱۰ روزه دیدار و تکریم با اهدای تمثال مبارک شهدا به این خانوادهها که با همت هنرمندان استانی ساخته شد، با مشارکت مسئولان و مدیران و ائمه جمعه در سراسر استان آغاز شده است.
برپایی رزمایش ۱۰ روزه دیدار و تکریم خانوادههای شهدای استان
خسروی بیان کرد: در راستای کنگره شهدای استان در سال گذشته قریب به یکهزار یادواره شهید در سراسر استان برگزار شد و مجموعاً قریب به ۲ هزار یادواره شهدای خانگی، روستایی، قشری، شهرستانی، و نیز ۱۲ اجلاسیه شهرستانی در راستای کنگره برگزار شد.
وی اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران به نوبه خود قریب به ۵۰۰ یادواره را در سراسر استان برگزار کرده است که شاخصترین آن، یادواره شهدای غریب اسارت بود.
خسروی با تأکید بر اینکه استان چهارمحال و بختیاری آمادگی کامل را برای برپایی کنگره ملی شهدای استان را دارد، گفت: دستگاههای مختلف در حاشیه کنگره اقدام به برپایی نمایشگاههای متنوع با هدف معرفی فرهنگ ایثار و شهادت خواهند داشت. غرفه شهدای گلگونکفن جنگ رمضان، نمایش مستندات مربوط به شهدا و اکران فیلمهای مستند مربوط به شهدای استان از دیگر بخشهای جانبی کنگره است.
تمام ظرفیت تبلیغاتی شهرکرد در خدمت کنگره شهدای استان
سرپرست ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شهرکرد نیز از بهکارگیری گسترده ظرفیتهای تبلیغاتی و رسانهای شهر برای فضاسازی و گرامیداشت کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.
عماد شمسیپور با اشاره به اقدامات انجامشده در آستانه برگزاری کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در راستای گرامیداشت مقام شامخ شهدا و ایجاد فضای متناسب با این رویداد مهم فرهنگی، تمامی ظرفیتهای تبلیغاتی و بصری مدیریت شهری برای فضاسازی شهر به کار گرفته شده است.
وی افزود: در همین راستا عملیات فضاسازی میادین و معابر اصلی شهر با نصب ریسههای مناسبتی، اکران بنرها و سازههای تبلیغاتی با مضامین مرتبط با شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین فضاسازی محل برگزاری کنگره انجام شده است.
شمسیپور ادامه داد: ناوگان حملونقل عمومی شهر نیز با استفاده از ظرفیت اتوبوسها و سایر فضاهای تبلیغاتی، متناسب با برگزاری کنگره فضاسازی شده و بیلبوردهای شهری نیز به پیامها و تصاویر مرتبط با شهدا و این رویداد ملی اختصاص یافته است.
سرپرست ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شهرکرد با تأکید بر اهمیت نقش سیمای شهری در انتقال پیامهای فرهنگی خاطرنشان کرد: تلاش شده است با استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود از بیلبوردها و سازههای تبلیغاتی گرفته تا ناوگان حملونقل عمومی، میادین و معابر شهری، فضای شهر حالوهوای کنگره شهدای استان را به خود بگیرد.
وی گفت: هدف از اجرای این برنامهها، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای والامقام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد فضایی در شأن این رویداد بزرگ فرهنگی است.
شمسیپور از همکاری بخشهای مختلف شهرداری ازجمله سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، سازمان حمل و نقل بار و مسافر ، واحد عمرانی ، سازمان سیما،منظر و فضای سبز و مجموعههای اجرایی مرتبط در اجرای برنامههای فضاسازی شهری قدردانی کرد و افزود: شهرداری شهرکرد تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تبلیغاتی خود، سهمی شایسته در برگزاری هرچه باشکوهتر کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان داشته باشد.
نظر شما