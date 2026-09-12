به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در خیابان ۱۷ شهریور، پیش از فلکه مهرآباد قم شامگاه جمعه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم اعلام شد.
پس از دریافت این گزارش، کارشناسان فوریتهای پزشکی پایگاه ۵۴۱ خوشرو برای بررسی وضعیت مصدوم و انجام اقدامات امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
بررسیهای اولیه نشان داد مصدوم، مردی ۳۰ ساله است که از طبقه سوم یک ساختمان نیمهکاره سقوط کرده و در پی این حادثه دچار آسیبهای متعدد شده است.
در ارزیابیهای انجامشده، تروما به ناحیه زانو، استخوان ران و سر مشاهده شد با این حال وضعیت عمومی مصدوم پایدار گزارش شد و وی نیازمند انتقال فوری برای ادامه بررسیها و درمان بود.
مصدوم در بخش داخلی یک ساختمان نیمهکاره گرفتار شده بود و نبود پله و دشواری دسترسی به محل قرار گرفتن وی، روند امدادرسانی و انتقال را با پیچیدگی جدی مواجه کرده بود.
شرایط نامناسب محیطی موجب شد تیمهای امدادی برای رسیدن به مصدوم و خارج کردن او از ساختمان، عملیات دسترسی را با دقت و هماهنگی بیشتری دنبال کنند.
در ادامه، نیروهای آتشنشانی نیز در محل حادثه حاضر شدند و با همکاری کارشناسان اورژانس، روند دسترسی به مصدوم و آمادهسازی وی برای انتقال را بر عهده گرفتند.
تلاش مشترک نیروهای امدادی در شرایط دشوار ساختمان نیمهکاره ادامه یافت تا مصدوم بدون افزایش آسیبهای احتمالی از محل حادثه خارج شود.
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