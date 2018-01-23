دولت باید درباره بودجه دفاعی توضیح روشنی بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین نقوی حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در بررسی عملکرد بودجه ای دولت در سال جاری، اظهار داشت: حوزه دفاعی کشور باید همواره مورد توجه ویژه باشد و از دولت محترم نیز چیزی جز انجام تکالیف قانونی درخواست نکرده ایم.

وی افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید هر سال ۵ درصد اعتبارات عمومی کشور به تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد و این تکلیف است، اما جمع بندی ما این است که در بودجه ۹۷ حدود ۱.۵ درصد برای این بخش در نظر گرفته شده و همین را هم به صندوق توسعه ملی وصل کرده اند که این هم خودش مصیبتی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای پرسنل لشگری در لایحه بودجه و نیز در سال جاری، گفت: این عزیزان با ماموریت های سختی در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق مرزی مواجهند و هیچ نیروی لشگری نباید دغدغه این مسائل را داشته باشد.

نقوی حسینی افزود: طبق قانون، کارکنان لشگری باید ۱۰ درصد مازاد بر سایر کارکنان دریافتی داشته باشند، اما در لایحه ۹۷ چیزی از این مسئله ندیده ایم.

وی با بیان اینکه بودجه دفاعی باید با حوزه تهدیدات متناسب باشد، تاکید کرد: این مسئله را در بودجه مشاهده نمی کنیم و باید توضیحات روشنی داده شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مشکلات بودجه ای حوزه دیپلماسی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر مشکلات ماموران ما در خارج از کشور، در حوزه عمران سفارتخانه ها نیز مشکل داریم.

نقوی حسینی تصریح کرد: حوزه هسته ای کشور نیز مشکل دارد؛ تکلیف قانونی دولت برنامه ریزی برای دستیابی به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای است و این نیازمند دو سایت هسته ای جدید است اما برای آنها برنامه ریزی نشده و منابعی هم دیده نشده است.