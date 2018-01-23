به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، بیست و دومین جلسه کمیته راهبری طرح با حضور سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های کشور، نمایندگان برنامه عمران ملل متحد، مدیران کل برخی استان های تالابی و نمایندگانی از ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان برنامه ریزی کشور، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفاتر مرتبط سازمان محیط زیست برگزار شد.

در این نشست گزارش عملکرد طرح در سال ۲۰۱۷ ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه نیز پس از ارائه برنامه کاری طرح در سال ۲۰۱۸، این برنامه مورد تایید و تصویب اعضای کمیته راهبری طرح قرار گرفت.

حمید ظهرابی بعنوان رییس کمیته راهبری و مجری ملی طرح حفاظت از تالاب¬های ایران ضمن ابراز خرسندی از دست آوردها و خروجی های طرح حفاظت از تالاب های ایران به استقرار رویکرد زیست بومی در مدیریت تالاب ها به عنوان یکی از اصلی ترین خروجی های طرح که هم اکنون رد پایی از آن در اغلب قوانین کشور و همچنین اسناد بالا دستی مرتبط از جمله برنامه های توسعه کشور دیده می شود، اشاره کرد.

وی همچنین ادامه داد: تجارب و دستاوردهای طرح در پروژه الگوسازی مشارکت محلی در احیا دریاچه می‌بایست به نحو مطلوبی در کشور ارائه شود تا در سایر حوضه های تالابی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: طرح حفاظت از تالابهای ایران می بایست الگوهای مناسبی از معیشت و اقتصاد جوامع محلی حاشیه تالابها و بهره مندی مردم از منافع محیط زیست و تالاب به کشور ارائه دهد.

آبشت، ضمن تاکید بر به اشتراک گذاری منابع برای حمایت و ادامه کار پروژه های بین المللی، از معرفی و بومی سازی تجارب موفق بین المللی و همچنین بسیج منابع مالی به عنوان اصلی اولویتهای طرح در سال جاری یاد کرد.