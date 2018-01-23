لوگوی فیلم سینمایی «شعله ور» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لوگوی فیلم سینمایی «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی با طرحی از محمد روح الامین رونمایی شد. این فیلم سینمایی در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد.
امین حیایی، زری خوشکام، بهمن پرورش، فرید قبادی، دارا حیایی، مژگان صابری، پانتهآ مهدی نیا بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فیلمنامه «شعلهور» به طور مشترک توسط هادی مقدم دوست و حمید نعمت الله به نگارش درآمده است و مضمونی اجتماعی دارد. این فیلم زندگی مردی را روایت میکند که احساس میکند عددی نشده است و این احساس او و همه زندگیاش را تحت تأثیر قرار میدهد.
عوامل فیلم سینمایی «شعله ور» عبارتند از نویسنده: حمید نعمتالله، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، مدیرتولید: فرشید رئوفی، تدوینگر: مهدی سعدی، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، برنامهریز: داوود باقری، عکاس: امیرحسین شجاعی، مشاور رسانهای: ملیکا مومنی راد، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.
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