پوستر فیلم سینمایی «شعله ور» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله و با تصویری از امین حیایی توسط محمد روح الامین طراحی شده است. این فیلم از چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه اکران خود را آغاز می کند.

امین حیایی، زری خوشکام، بهمن پرورش، فرید قبادی، دارا حیایی، مژگان صابری، پانته‌آ مهدی نیا بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلمنامه «شعله‌ور» به طور مشترک توسط هادی مقدم دوست و حمید نعمت الله به نگارش درآمده است و مضمونی اجتماعی دارد. این فیلم زندگی مردی را روایت می‌کند که احساس می‌کند عددی نشده است و این احساس او و همه‌ زندگی‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عوامل فیلم سینمایی «شعله ور» عبارتند از نویسنده: حمید نعمت‌الله، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، تدوینگر: مهدی سعدی، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، برنامه‌ریز: داوود باقری، مدیر تولید: فرشید رئوفی، عکاس: امیرحسین شجاعی، مشاور رسانه‌ای: ملیکا مومنی راد، ساخت تیزر: گروه سینماتوپیا، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.