به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل بیگی و علیرضا تابش دوشنبه ۲۹ آذرماه از پشت صحنه فیلم «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله در لوکیشنی واقع در منطقه «چاه نیمه» شهرستان «زابل» دیدن کردند.
گروه تولید فیلم سینمایی «شعله ور» هم اکنون در شهرستان زابل مشغول گرفتن سکانس هایی از فیلم هستند و تدوین این فیلم توسط مهدی سعدی به طور همزمان در حال انجام است.
اولین نمایش «شعلهور» به کارگردانی حمید نعمت الله در جشنواره فیلم فجر خواهد بود و در این فیلم امین حیایی، دارا حیایی، زری خوشکام و پانتهآ مهدی نیا به ایفای نقش پرداخته اند.
«شعلهور» به قلم مشترک هادی مقدم دوست و حمید نعمت الله مضمونی اجتماعی دارد و داستان زندگی مردی را روایت میکند که احساس میکند «عددی نشده» است و این احساس او همه زندگیاش را تحت تأثیر قرار میدهد.
عوامل فیلم سینمایی «شعلهور» عبارتند از تهیهکننده: محمدرضا شفیعی، کارگردان: حمید نعمتالله، نویسنده: حمید نعمتالله، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگان، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، مدیر برنامهریزی: داوود باقری، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، مدیر تولید: فرشید رئوفی، جانشین تولید: مرتضی پیر هادی، مدیر تدارکات: سعید رضوی ، تدوین گر: مهدی سعدی، عکاس: امیرحسین شجاعی، دستیار تهیهکننده: سید سجاد طباطبایی، مشاور رسانهای: راضیه جباری، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.
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