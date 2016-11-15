به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی که از ۲۲ مهرماه در تهران آغاز شده است، پس از اتمام فیلمبرداری در تهران در شهرهای زاهدان و زابل همچنان ادامه دارد و تاکنون نیمی از فیلمبرداری این فیلم پشت سر گذاشته شده است.

تاکنون امین حیایی به همراه پسر خود دارا حیایی، زری خوشکام و پانته‌آ مهدی نیا مقابل دوربین رفته‌اند.

در خلاصه داستان «شعله ور» آمده است: چیزی که بیش از همه سختی ها و آشفتگی ها، ذهن و زندگی فرید را درگیر و دچار فشار کرده این است که عددی نشده است و این احساس، همه زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد و ... .

عوامل فیلم سینمایی«شعله ور» عبارتند از تهیه کننده: محمدرضا شفیعی، کارگردان: حمید نعمت الله، نویسنده: حمید نعمت الله، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، مدیر برنامه ریزی: داوود باقری، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، مدیر تولید: فرشید رئوفی، جانشین تولید: مرتضی پیرهادی، مدیر تدارکات: سعید رضوی، تدوینگر: مهدی سعدی عکاس: امیرحسین شجاعی، دستیار تهیه کننده: سید سجاد طباطبایی، مشاور رسانه ای: راضیه جباری و مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.