افتتاح نخستین واحد سیار معاینه فنی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید نواب حسینی منش گفت: توسعه کمی مراکز در شهر تهران به دلیل افزایش سالیانه تعداد خودروها اجتناب ناپذیر بوده و راه اندازی و خدمات مراکز ثابت به علت بالا بودن ارزش زمین و محدودیت فضا و مکان در کلانشهر تهران توسط بخش خصوصی دارای مشکلات عدیده است، از این رو به منظور رفع نیاز شهروندان، مدیریت شهری راه اندازی واحد سیار (موبایل) معاینه فنی خودرو در شهر تهران را با اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور با مشارکت بخش خصوصی تدبیر کرده است.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، قابلیت حمل، امکان ارتباط با سامانه ملی معاینه فنی سیمفا از طریق ارتباط شبکه ای WIFI و بدون نیاز به برق شهر(با ژنراتور فعال می شود.)، ظرفیت کاری ۱۵۰ دستگاه خودرو در یک شیفت کاری در روز، استقرار در مناطق مختلف شهرداری که فاقد مرکز معاینه فنی ثابت است، را از جمله ویژگی های راه اندازی این واحد عنوان کرد و گفت : واحد سیار معاینه فنی، دارای استانداردهای لازم تجهیزات تست معاینه فنی با قابلیت بهینه سازی و به روز رسانی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری است .

وی از راه اندازی،۶ واحد سیار معاینه فنی تک خطه دیگر نیز در آینده نزدیک خبر داد.