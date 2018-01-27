مجتبی خسروتاج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تدوین نظام تعرفه‌ای کشور برای سال ۹۷ کل کشور، گفت: مطابق با روال هر سال، جدول حقوق و عوارض گمرکی باید در دولت به تصویب برسد و پس از آن، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارسال شود تا به تصویب رسیده و ابلاغ شود؛ این در حالی است که پس از تصویب، جزئیات آن در سایت الکترونیکی قرار داده می‌شود تا همه از آن اطلاع یابند و در نهایت، برای اطلاع برخی نقاطی که دسترسی به اینترنت و یا سایت ندارند، به صورت کتاب هم منتشر خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت معمولا تغییرات تعرفه‌ای را در انتهای هر سال مصوب و ابلاغ می‌کند؛ اما به هرحال ممکن است نقطه نظراتی بر روی تعرفه‌ها داشته باشد که همانند سال گذشته، تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها به سال بعد موکول شود؛ این نظر دولت است و وزارت صنعت، در موعد مقرر تعرفه‌ها را به دولت ارسال می‌کند.

وی تصریح کرد: سال گذشته وزارت صنعت در مدت زمان تعیین شده، جزئیات پیشنهادات تعرفه‌ای را به دولت ارسال کرد که با توجه به اینکه نظر دولت بر آن بود که برخی از تعرفه‌ها ممکن است بار تورمی داشته باشند، تصویب آن به سال بعد موکول شد که در نهایت، آذرماه امسال، تصویب نهایی صورت گرفت.

به گفته خسروتاج، امسال نیز طبق روال هر سال، تعرفه‌های پیشنهادی از سوی کمیسیون ماده یک جمع بندی و به دولت ارایه می‌شود و این کار تا پایان سال انجام خواهد شد، اما در نهایت، تصمیم گیرنده دولت خواهد بود که امیدواریم امسال پیش از اتمام سال، تصمیم نهایی اتخاذ شود.