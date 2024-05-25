به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خضری‌پور در مراسم گرامیداشت شهدای خدمت، با اشاره به شخصیت جهادی شهید آیت‌الله رئیسی، اظهار داشت: این شهید بزرگوار در مسیر خدمت به مردم با خدا معامله کرد و مصداق واقعی خدمتگزاری به ملت بود.

وی با اشاره به فرمایشات پیامبر اکرم (ص) افزود: رسول اکرم (ص) می‌فرمایند، فردی به سبب برداشتن شاخه‌ای خار از سر راه مسلمین بهشتی شد و نزدیکترین مردم به من کسی است که بیشترین خیر را به دیگران می‌رساند؛ شهید آیت‌الله رئیسی نمونه بارز این گفتمان است‌.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، شهید رئیسی را قانون‌مدار، عدالت محور، ساده زیست، با تواضع و احترام و پرهیز از منت‌گذاری دانست.

خضری‌پور با تاکید بر اینکه شهید آیت الله رئیسی مخلص در عمل، به دور از تبعیض و دلسوز قشر ضعیف جامعه بود، اظهار داشت: شوق خدمتگزاری به مردم مهم‌ترین ویژگی شهید رئیسی بود.

آیت‌الله رئیسی و امیرعبدالهیان خدمتگزار واقعی ملت بودند

حجت‌الاسلام مهدی عرب‌پور امام جمعه موقت کرمان نیز با تسلیت شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان ایشان عنوان کرد: شهید آیت‌الله رئیسی و حسین امیر عبدالهیان خستگی‌ناپذیر، مخلص و خدمتگزار واقعی ملت بودند.

وی افزود: ایشان به مظلومان عالم خصوصاً مردم غزه توجه ویژه داشتند و در عرصه‌های مختلف در اعمال، رفتار و گفتار خود از آنها دفاع کردند.

یادآوری می‌شود: مراسم گرامیداشت شهدای خدمت با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، امام جمعه موقت کرمان و حضور پرشور اتباع افغانستانی مقیم استان در محل تکیه فاطمیه برگزار شد.