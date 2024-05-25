به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان قلعه گنج، صبح شنبه با حضور معاون قضائی دادگستری استان کرمان و جمعی از مسئولان محلی و قضائی جنوب استان برگزار شد.

مهدیان فر فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل از دانشگاه تهران است.

وی پس از اتمام دوره کارآموزی قضائی در سال ۱۳۹۴ به سمت دادیار تحقیق در شهرستان رودبار جنوب مشغول به خدمت شد. سپس به سمت ریاست اجرای احکام کیفری دادگستری و معاون دادستان شهرستان رودبار جنوب منصوب شد.

از دیگر مناصب مهدیان فر قبل از ریاست دادگستری شهرستان قلعه گنج، دادرس حقوقی، معاون قضائی دادگستری رودبار جنوب و ریاست اجرای احکام حقوقی در این شهرستان بود.

بنابراین گزارش، صابر ملائی رئیس سابق دادگستری شهرستان قلعه گنج طی حکمی از سوی ریاست قوه قضائیه از این پس به عنوان رئیس شعبه هفتم دادگاه خانواده در مرکز استان کرمان به فعالیت قضائی خود ادامه خواهد داد.