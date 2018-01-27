به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر متن این اطلاعیه بدین شرح است: قانون وظیفه تمام دستگاه ها و نهادها را در زمان بروز حادثه و بحران مشخص کرده است؛ امنیت را باید نهاد های نظامی تامین کنند، بازسازی زیرساخت های آب و برق و گاز ماموریت دستگاههای مربوطه است، رسیدگی به بهداشت و درمان در منطقه بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده، بنیاد مسکن مسئولیت اسکان موقت و دائم را برعهده دارد، کشته شدگان را باید پزشک قانونی اعلام کند و البته وظایفی نیز در خصوص جمعیت هلال احمر مشخص شده است.

جست‌وجو و نجات نخستین وظیفه است. بعد از آن اسکان اضطراری، مشارکت در درمان اضطراری، توزیع اقلام اضطراری متناسب با شرایط منطقه و سپس تغذیه اضطراری ماموریت های بعدی هلال احمر هستند.

مضافا جمعیت هلال احمر تیم هایی را برای حمایت های روانی اجتماعی در بعد از حادثه ایجاد کرده و در خصوص خدمات توانبخشی به آسیب دیدگان هم از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. بنابراین جمعیت هلال احمر جزیی از ستاد مدیریت بحران است و تکالیف مشخصی دارد. اگر درباره آن تکالیف انتقادی وجود داشته باشد، طبیعتا پیگیری و رفع مشکلات و پاسخگویی در ذات این نهاد مردمی وجود دارد. اما ارتباط هر موضوع و مشکلی در منطقه زلزله زده به جمعیت هلال احمر دور از انصاف و تا حدودی تعمدی است.

جمعیت هلال احمر در مورد تکالیف قانونی خود کوتاهی نکرده است. بر حسب وظیفه باید شرایط اسکان اضطراری را فراهم می کرده که با توزیع چادر بیش از سه برابر ظرفیت منطقه این کار را کرده و مدام در حال لکه گیری در منطقه و تعویض چادرها است.

عملیات جستجو و نجات، درمان اضطراری، اسکان اضطراری و تغذیه اضطراری حتی بیشتر از حدود تعیین شده از سوی جمعیت هلال احمر انجام شده است. با این حال اگرچه این جمعیت عمده تکالیف قانونی خود را انجام داده، اما وظیفه انسانی خود می داند که در منطقه حضور داشته باشد و به هر مقدار که توان دارد در کاهش آلام مردم زلزله زده بکوشد.

هم اکنون خدمات توانبخشی به آسیب دیدگان و افراد دارای ضایعه نخاعی در منطقه و خارج از آن و همچنین حضور تیم های سحر برای ارایه خدمات روانی اجتماعی به مردم همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش تیم های ارزیاب و تیم های مددکاری نیز کماکان جمعیت هلال احمر در حال رفع مشکلات موردی زلزله زدگان در منطقه است. بسته غذایی یک ماهه دیگری هم به ارزش تقریبی ۲۵۰ هزار تومان برای حدود ۵۰ هزار خانوار که دارای شناسنامه امدادی هستند، تدارک دیده شده که در حال توزیع است.

به علاوه اسکان موقت و بعد از آن اسکان دائم برعهده بنیاد مسکن است که این نهاد هم طبق برنامه زمان بندی خود در حال انجام وظیفه است و طبیعتا مسئولیت پاسخگویی در قبال وظایف نهادهای دیگر نیز بر عهده جمعیت هلال احمر نیست.

زندگی در شرایط سرما در منطقه سردخیز کرمانشاه واقعا کار دشواری است. امدادگران و مسئولان هلال احمر هم از این بابت ناراحت و نگران هستند و سعی می کنند تا شکایات و گلایه های مردم را با هماهنگی سایر دستگاههای مسئول در کشور و یا استان پیگیری کنند اما در این زمینه آنچه از دست جمعیت هلال احمر بر می آمده توزیع وسایل گرمایشی مثل چراغ های والور و یا هیتر های برقی مطابق شرایط تعیین شده در منطقه و تعویض و رسیدگی مستمر به چادرهای آسیب دیده و رفع کمبودها بوده که بطور کامل و برای همه خانوارها انجام شده است.

قطعا انتقال زلزله زدگان از چادر(اسکان اضطراری) به کانکس(اسکان موقت) می تواند از حجم مشکلات ناشی از موج سرما بکاهد اما مساله مهم اینجاست که هلال احمر در این زمینه نه بودجه ای دارد و نه وظیفه ای و از لحاظ قانونی و اجرایی هم کاملا مشخص است که این کار به چه ترتیبی و توسط چه نهادهایی باید انجام شود، اما متاسفانه برخی سوگیرانه سعی می کنند تا گلایه های مردمی در این خصوص به سوی جمعیت هلال احمر سرازیر شود. گویا دیواری کوتاه تر از هلال احمر وجود ندارد!

از همان ساعات ابتدایی حادثه دبیرکل جمعیت و رییس سازمان امدادونجات در منطقه زلزله زده کرمانشاه حضور داشته اند و مسئولان و امدادگران بدون آنکه بخواهند نمایش رسانه ای داشته باشند مشغول انجام وظایف حیاتی خود در ساعات و روزهای اولیه بوده اند. رییس جمعیت هلال احمر نیز از همان نخستین روز پس از حادثه تا هم اکنون بیش از هفت بار در منطقه حاضر شده و بر رسیدگی به مسایل و مشکلات زلزله زدگان نظارت داشته است.

طبیعی است این جمعیت ماموریت های دیگری هم دارد که رسیدگی به آنها نیز از جمله وظایف رییس و مسئولان این نهاد مردمی است. طبیعتا رسیدگی به این ماموریت ها آن هم در زمانی که جمعیت بخش زیادی از تکالیف قانونی خود را در مناطق زلزله زده به پایان رسانده، نباید محلی از تردید و شبهه داشته باشد. بطور مثال مراکز درمانی ایران در کشور امارات ازجمله ظرفیت های بزرگ جمعیت هلال احمر در خارج از مرزهای ایران است که نه تنها برای هلال احمر که برای نظام جمهوری اسلامی بدون آنکه هزینه ای داشته باشد، آورده های زیادی به همراه داشته است.

سرکشی به بیمارستان بزرگ ایرانیان در دوبی، که محل امرار معاش بسیاری از پزشکان و پرستاران ایرانی است آن هم در روز پرستار و برای تقدیر از زحمات این قشر خدوم و همچنین معارفه رسمی رییس جدید آن، واقعا چه ارتباطی به مشکلات مردم در مناطق زلزله زده می تواند داشته باشد؟ یعنی اگر جمعیت هلال احمر ماموریت های دیگر خود در حوزه های مختلف را معطل بگذارد، موج سرما در مناطق زلزله زده مشکلات کمتری ایجاد می کند؟

جمعیت هلال احمر پاسخگویی به سوالات و انتقاد ها درباره ماموریت ها و وظایف سازمانی این نهاد را وظیفه خود می داند و از نقد شدن توسط رسانه ها استقبال می کند. از رسانه ها و شخصیت ها دعوت می شود اگر ابهام و پرسشی درباره تکالیف این جمعیت دارند، موضوع را از مسیر روابط عمومی دنبال کنند؛ بطور کامل پاسخگوی آنچه به ما مربوط می شود هستیم.