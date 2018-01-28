۱۲پروژه آب و فاضلاب شهری کردستان در دهه فجر به بهره برداری می رسد

محمدحسین محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر گفت: شرکت آب و فاضلاب کردستان هم به مانند سایر دستگاه ها به مناسبت دهه فجر پروژه هایی برای بهره برداری آماده کرده است.

وی یکی از این پروژه ها را تکمیل خط انتقال آب شهر دهگلان خواند وعنوان کرد: رقم قرارداد این پروژه ۱۶۰ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: از دیگر پروژه های قابل افتتاح ما دراین ایام اجرای خط انتقال فاضلاب شهرک اندیشه شهر کامیاران با رقم قرارداد ۴۵۰ میلیون تومان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان ادامه داد: مهمترین پروژه ای که در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید، طرح آبرسانی اضطراری شهر بانه است که از محل طرح های عمرانی و جاری تأمین اعتبار شده و رقم قرارداد آن ۶ میلیارد تومان است.

محمدی ادامه داد: اجرای شبکه آب و فاضلاب مسکن مهر جهاد کشاورزی با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان، اجرای شبکه آب و فاضلاب بخش یک از فاز سوم مسکن مهر ۶۶۰۰ واحدی سنندج با اعتبار ۳۲۰ میلیون تومان از دیگر طرح هایی است که در این ایام به بهره برداری خواهند رسید.

وی بیان کرد: اجرای شبکه آب و فاضلاب مسکن مهر سپیده با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان و مسکن مهر ارغوان سنندج با اعتبار ۲۲۰ میلیون تومان دیگر طرح هایی هستند که در ایام الله دهه فجر افتتاح خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در شهر سقز نیز افتتاح ۵ پروژه برای این ایام در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از این پروژه جمع آوری فاضلاب مسکن مهر کوهدشت با اعتبار ۴۳۸ میلیون تومان است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اضافه کرد: پروژه های قابل افتتاح در شهر سقز طی این ایام، آبرسانی به تازه آباد و شهرک زاگرس یک و دو با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان، اجرای شبکه توزیع آب تازه آباد با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله حاجی نعمتی بهارستان با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان و اجرای خط انتقال فاضلاب تازه آباد با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان خواهند بود.