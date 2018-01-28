  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

تقلید از رشد گیاه در عصر یخی؛

موزهای خارق العاده ژاپنی را با پوست بخورید!

موزهای خارق العاده ژاپنی را با پوست بخورید!

محققان ژاپنی با تقلید از روش رشد گیاهان در عصریخی نوعی موز پرورش دادند که پوست آن نیز قابل خوردن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، محققان ژاپنی نوعی موز تولید کرده اند که می توان آن را با پوست خورد!

این موز Mongee  نام گرفته که در زبان ژاپنی به معنای خارق العاده است. محققان در مزرعهD&T  این موز را با روش جالبی تولید کرده اند.

 برای این منظور آنان  موز را روی درخت و در دمای زیر صفر پرورش دادند، در مرحله بعد گیاه را در مجاورت گرما قرار دادند و دوباره آن را در خاک کاشتند.

این روش در حقیقت تقلیدی از فرایند رشد گیاهان در عصر یخی است.

همچنین فرایند سرمایش سبب می شود گیاه موز زودتر از حدمعمول بالغ شود.  به طور معمول دو سال طول می کشد تا درخت موز قد بکشد اما با این فرایند گیاه ٤ ماهه قد می کشد.  این میوه در ژاپن بسیار محبوب شده است.

کد مطلب 4212036
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها