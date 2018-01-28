۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

سیستم رادار مخصوص خودرو با وضوح بالا ساخته شد

به تازگی سیستم راداری برای خودروها ساخته شده که سیگنال های آن تا فاصله ٣٠٠ متری را در برمی گیرد و اشیا را با وضوح بیشتر نمایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت،. شرکت مگنا( Magna) به تازگی فناوری رادار iCON را برای خودروهای تجاری عرضه کرده که در حقیقت براساس فناوری های نظامی ساخته شده است. 

 خودروهای نوین مملو از حسگرهای مختلف هستند. در همین راستا محصول جدید شرکت مگنا یک سیستم رادار نوین است که محیط اطراف را مانند یک دوربین یا لیدار (سیستم ردیابی به وسیله نور)  بررسی می کند که اشیا را با وضوح بیشتر نمایش می دهد.

سیگنال های رادار iCON تا مسافت ٣٠٠ متری را در بر می گیرد و دقت آن کمتر از یک درجه افقی یا عمودی است. این سیستم سیگنال ها را روی یک دیسک سیلیکونی دریافت می کند. این دریافت کننده به وسیله نرم افزار به ١٩٢ رسیور مجازی تقسیم می شود و به این ترتیب سرعت عملکرد سیستم ردیابی افزایش می یابد.

شیوا سعیدی

