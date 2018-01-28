تراشه شناسایی باکتری های غذا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه ماساچوست آمهرست مشغول ساخت فناوری هستند که باکتری های خطرناک در مواد غذایی را شناسایی می کند. محققان این دانشگاه تراشه ای طراحی کرده اند که حاوی مولکولی به نام اسید مرکاپتوفتیل برونیک-٣ (3-MBPA) است که به مولکول های باکتری می چسبد.

می توان این تراشه را در آبمیوه یا سیب زمینی پخته فروبرد، سپس با یک محلول دارایpH بالا آبکشی کرد تا موادی مانند قند، چربی و پروتئین های غذا را از آن پاک کرد.

در مرحله بعد تراشه روی یک میکروسکوپ سبک (که برای استفاده با موبایل ساخته شده) قرار می گیرد و اپلیکیشنی مخصوص تعداد باکتری های موجود در تراشه را بررسی می کند.

با این روش می توان حدود ١٠٠سلول باکتری در هر یک میلیمتر محلول را شناسایی کرد. نتایج این آزمایش در کمتر از ٢ ساعت مشخص می شود . حال آنکه در روش های معمول نتیجه چنین آزمایشی دو روز بعد مشخص می شود.