۴ اثر تاریخی غیرمنقول قزوین در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی قزوین، محمدعلی حضرتی در این باره اظهار کرد: پرونده ثبت چهار اثر تاریخی غیر منقول استان قزوین شامل آب انبار لوشکان واقع در شهرستان تاکستان بخش اسفرورین، آب انبار شال واقع در شهرستان بوئین زهرا شهر شال، گرمابه شریفیه واقع در شهرستان البرز شهر شریفیه و گرمابه زیاران واقع در شهرستان آبیک روستای زیاران پس از بررسی و تایید نهایی اعضای شورای ثبت آثار غیر منقول در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

حضرتی با اشاره به اهمیت ثبت آثار جهت حفاظت و نگهداری از بناهای ارزشمند تاریخی اظهار داشت: آب انبار تاریخی لوشکان با توجه نوع معماری و سازه از آثار اواخر دوره قاجار است که استفاده از تاق و تویزه در ساخت مخزن با توجه به نوع و نحوه اجرای آن، فراتر از معماری روستایی بوده و تنها آب انبار در روستای لوشکان است.

وی تصریح کرد: حفاظت و نگهداری از این بنای تاریخی به دلیل واقع شدن در بخش اسفرورین به عنوان یکی از حوزه‌های تمدنی دشت قزوین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و عملیات ساماندهی و مرمت آن به همت کارشناسان این سازمان در سال جاری انجام شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گرمابه تاریخی شریفیه را اثر دیگر ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور عنوان کرد و افزود: گرمابه تاریخی شریفیه از آثار مربوط به دوره پهلوی اول در جنوب غربی بافت شهر شریفیه از توابع بخش محمدیه- شهرستان البرز واقع شده که تنها اثر تاریخی در شهر شریفیه با معماری سنتی طاق و تویزه است که به منظور حفاظت از این اثر تاریخی عملیات مرمت و بازسازی آن با هدف احیا و تغییر کاربری به‌عنوان مرکز فرهنگی(آموزش، تولید، عرضه و فروش صنایع دستی) زیر نظر کارشناسان فنی این سازمان انجام شد که با حفظ این اثر ارزشمند می‌توانیم در جهت جلب گردشگر، رونق شهری و صنایع دستی و اعتلای فرهنگ آن گام مؤثری برداریم.

حضرتی با اشاره به ویژگی‌های حمام تاریخی زیاران ابراز داشت: گرمابه تاریخی زیاران از بناهای ارزشمند دوره قاجار است که به روال بسیاری از گرمابه‌های تاریخی کشور در زمان فتحعلی شاه قاجار به‌عنوان بنایی عام‌المنفعه احداث و در اختیار عموم قرار گرفت، این بنای تاریخی در مرکز روستای زیاران و در مجاورت مسجد تاریخی، آب‌انبار و درخت چنار کهنسال روستا واقع‌شده و بخش اعظم فضاهای یک حمام سنتی را دارا است و عملیات ساماندهی و مرمت این بنا با هدف تغییر کاربری و فعالیت مجدد آن در قالب موزه مردم‌شناسی روستایی و مرکز صنایع‌دستی با نظارت کارشناسان این سازمان انجام گردید.

وی همچنین از ثبت آب انبار تاریخی شهر شال خبر داد و افزود: آب انبار تاریخی شال واقع در شهرشال از توابع شهرستان بوئین زهرا نیز از جمله بناهای ارزشمند متعلق به دوره قاجار است که با توجه به آسیب‌هایی که طی سال‌های گذشته به آن وارد شده بود مرمت و ساماندهی بخش‌هایی از این بنا تحت نظارت فنی میراث فرهنگی صورت پذیرفت.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: با ثبت این ۴ اثر تاریخی تعداد آثار ثبتی استان قزوین در فهرست آثار ملی کشور به ۱۳۴۰ عدد افزایش یافت که امیدواریم با تداوم این روند بتوانیم در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی ارزشمند استان گام‌های مؤثری برداریم.