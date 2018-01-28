به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مهرداد علی بخشی، مدیرکل بحران این سازمان با تداوم بارش برف و پیش‌بینی برودت هوا، نسبت به احتمال افزایش مرگ بر اثر سرمازدگی به ویژه در مورد افرادی که بی سرپناه بوده و یا در راه مانده اند هشدار می دهد.

وی تصریح کرد: همچنین در این ایام استفاده از سیستم های گرمایشی افزایش پیدا می کند ضمن آنکه در مواردی مردم نسبت به بستن تمامی منافذ در منازل خود اقدام می کنند یا از وسایلی مانند اجاق استفاده می کنند به همین دلیل به هم میهنان هشدار می دهیم در استفاده از دستگاه های گرمایشی نکات ایمنی و استاندارهای لازم را جهت پیگشیری از هر گونه حادثه از جمله مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن مورد توجه قرار دهند.

گفتنی است در ۹ ماهه سال جاری ۴۱۴ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۹۴ نفر در فصل پاییز جان باخته اند.

همچنین به هم‌وطنان توصیه می شود در صورت مشاهده افراد بی خانمان در سطح شهر با شهرداری ها تماس بگیرند تا نسبت به جمع‌آوری و رسیدگی به وضعیت این افراد اقدام شود.