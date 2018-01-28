به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان اینکه با توجه به ورود یک جبهه هوای سرد به کشور و هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران تمامی مددسراها و سامانسراها در حالت آماده باش کامل هستند، اظهار کرد: در روزهای آتی تمامی مددجویان حتی به صورت کف خواب پذیرش می شوند و فعالیت مددسراها هم به صورت شبانه روزی خواهد بود.

وی با اشاره به استقرار ۴۵ دستگاه گشت فوریت های خدمات اجتماعی در میادین و خیابان های اصلی پایتخت گفت: علاوه بر این تعداد خودرو، تمامی مناطق موظف شدند ۲ تا ۳ دستگاه را به عنوان مددسراهای سیار آماده کنند تا در صورت عدم تمایل مددجویان به حضور در مددسراها، برای جلوگیری از سرمازدگی شب را در اتوبوس بگذرانند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با تاکید بر اقدامات ویژه در منطقه ۱۲ به عنوان یکی از آسیب خیزترین مناطق پایتخت تصریح کرد: در این منطقه علاوه بر مددسرای دائمی، مددسرای اضطراری با ظرفیت ۲۰۰ نفر آماده سازی شده است. ضمن اینکه، ۳ دستگاه اتوبوس در قالب مددسرای سیار در میدان شوش مستقر می شود.

قدیمی ظرفیت سامانسراها و مددسراها برای پذیرش مددجویان را ۳ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده افراد کارتن خواب می توانند، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ اعلام کنند. ماموران سازمان خدمات اجتماعی پس از دریافت نشانی به محل مراجعه کرده و مددجو را به مددسرا منتقل می کنند.

وی تاکید کرد: همچنین، شهروندان در صورت تمایل با شماره گیری سامانه ۴۳۷۹ می توانند، کالاهایی مانند پتو و لباس گرم را اهدا کنند. این محصولات پس از اخذ از شهروندان بلافاصله در اختیار مددجویان قرار می گیرد.