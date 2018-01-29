تولید بذرهای هیبریدی صیفی جات/ افزایش محصولات کشاورزی

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخیرا تفاهم نامه ای با وزارت کشاورزی در راستای تولید محصولات کشاورزی هیبریدی منعقد کردیم تا بتوانیم به تولید چند بذر هیبریدی بپردازیم.

وی با بیان اینکه در راستای این تفاهم نامه، تولید از بذرهای هیبریدی به ما واگذار شده است، گفت: بذرهای هیبریدی، بذرهای گران قیمتی هستند که اکنون جز اقلام وارداتی به شمار می رود، عنوان کرد: با تولید این بذرها از هزینه واردات کاسته خواهد شد.

طیبی اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای ارتقای نژاد محصولات خواهد بود.

رئیس جهاددانشگاهی گفت: بذر هیبریدی متنوع است اما در صدد هستیم که در مورد صیفی جات و ملون ها (خربزه و هندوانه) اقداماتی انجام دهیم و تولید آنها را آغاز کنیم.

وی افزود: با تولید بذرهای هیبریدی تعداد تولیدات بیشتر خواهد شد و کیفیت بالاتر می رود. بذر هیبریدی بذری است که عقیم شده و غیر قابل تکثیر است.

به گزارش مهر، رقم هیبرید در واقع اشاره به بذر F۱ دارد که از راه مستقیم از تلاقی دو والدی که از نظر ژنتیکی متفاوت هستند ، تولید می گردد. در این ارقام ، صفات کیفی و مفید هر دو والد با هم ترکیب شده و منتج به پدیده ای به نام نیروی هیبریدی (Hybrid vigor ) یا Heterosis (برتری هیبرید نسبت به والدین) می گردد.از آنجائی که نشاهای جوان دارای قدرت رشد بالاتر و گیاهان بالغ نیز صفات زایشی بهتری از خود نشان می دهند ، لذا این فاکتور ها باعث عملکرد بیشتر در مقایسه با برنج های معمولی وحتی لاین های اینبرد (خالص) می شوند . بنابراین، می توان درکشت برنج هیبرید با اعمال مدیریت صحیح زراعی عملکرد را تا ۲۵ درصد افزایش داد.