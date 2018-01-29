نخستین مداد رنگی جهان در انگلیس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، باستان شناسان انگلیسی ادعا می کنند نخستین نمونه مداد رنگی را کشف کرده اند. این مداد رنگی در حقیقت از رنگدانه های معدنی قرمزی به نام «اکر» ساخته و در حوالی دریاچه ای باستانی واقع در اسکاربروگ یورک شایر کشف شده است.

اجداد انسان های امروزی ۱۰ هزار سال قبل از این مداد رنگی برای رنگ آمیزی پوست حیوانات استفاده می کردند.

محققان دانشگاه یورک با همکاری دانشگاه های چستر و منچستر این کشف را انجام دادند. آنها علاوه براین مداد رنگی یک سنگ ریزه اکر دیگر نیز در منطقه ای جداگانه نزدیک دریاچه کشف کردند.

به هرحال مدادرنگی کشف شده ۲۲ میلی متر طول و ۷ میلی متر عرض داشت. سنگریزه مذکور نیزسطحی مقطعی داشت. به همین دلیل دانشمندان معتقدند از آن برای تولید رنگدانه قرمز استفاده می شده است.

به گفته محققان اکر در دوران باستان یک رنگدانه معدنی مهم بوده که شکارچیان سراسر جهان آن را به کار می برده اند.