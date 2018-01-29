«پسران تاریخ» بهترین نمایش/ کارگردان «مفیستو» جایزه ویژه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تالار وحدت برگزار شد. اجرای این مراسم را بر خلاف اعلام قبلی که قرار بود بر عهده محمدرضا شهیدی فرد باشد، احسان کرمی عهده دار بود.

معرفی برگزیدگان چهار بخش مسابقه بین‌الملل، مسابقه ایران الف، مسابقه ایران ب و مسابقه خارج از صحنه (مسابقه تئاتر خیابانی و مسابقه اجرا در مکان‌های نامتعارف) جشنواره تئاتر فجر به شرح ذیل انجام شد.

مسابقه بین الملل

جایزه بهترین نمایش بخش مسابقه بین الملل: نمایش «پسران تاریخ» به کارگردانی اشکان خیل نژاد و «ملانکولی» از فرانسه به کارگردانی فیلیپ کن

نمایشنامه‌نویسی

مهدی ضیاء چمنی برای نمایشنامه «حذفیات» از ایران-مشهد

کارگردانی

برگزیده: اشکان خیل‌نژاد برای نمایش «پسران تاریخ» از ایران - تهران

جایزه ویژه هیأت داوران بخش مسابقه بین الملل برای بهترین دراماتورژی: مسعود دلخواه برای نمایش «مفیستو»

بازیگری مرد

مرتضی اسماعیل کاشی برای نمایش «مفیستو» از ایران-تهران

بازیگری زن

کاتیا بورکله برای نمایش «هملت» از آلمان

طراحی صحنه

اشکان خیل‌نژاد برای نمایش «پسران تاریخ» از ایران- تهران

طراحی لباس

ندا نصر برای نمایش «فهرست مردگان» از ایران- تهران

موسیقی/طراحی صدا

والنتاین دایننس و جرون ویتس برای نمایش «دهن گنده» از بلژیک

مسابقه تئاتر ایران (الف)

قدردانی هیأت داوران: نمایش «آبی مایل به صورتی» به کارگردانی ساناز بیان

دیپلم افتخار و تندیس جشنواره برای تلاش صادقانه گروهی: پیام لاریان برای «و چند داستان دیگر»

موسیقی

آنکیدو دارش و باران احصایی برای موسیقی نمایش «آکواریوم»

گریم

هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

طراحی صحنه

سعید حسنلو برای طراحی صحنه نمایش «و چند داستان دیگر»

طراحی لباس

هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

بازیگری مرد

تقدیر از: فرزین محدث برای بازی در نمایش «شب دشنه­ های بلند» و حسین محب اهری برای بازی در نمایش «خسیس»

برگزیده: بهنام شرفی برای بازی در نمایش «آبی مایل به صورتی»

بازیگری زن

معصومه رحمانی برای بازی در نمایش «آناکارنینا» و معصومه کریمی برای بازی در نمایش «و چند داستان دیگر»

کارگردانی

تقدیر از: آرش عباسی برای کارگردانی نمایش «آناکارنینا» و سیامک احصایی برای کارگردانی نمایش «آکواریوم»

برگزیده: پیام لاریان کارگردان نمایش «و چند داستان دیگر»

نمایشنامه‌نویسی

علیرضا نادری برای نگارش نمایشنامه «کوکوی کبوتران حرم»

مسابقه تئاتر ایران (ب)

جایزه ویژه هیأت داوران در مسابقه ب: نمایش «شلتر»

جایزه ویژه هیأت داوران در بخش مسابقه تئاتر ایران ب: نمایش «پیانیستولوژی»

موسیقی میلاد قنبری برای موسیقی نمایش «پیانیستولوژی»

گریم

هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

طراحی صحنه

شهاب افتخاری برای طراحی صحنه نمایش «پیانیستولوژی»

طراحی لباس

هیأت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

بازیگری مرد

تقدیر از سعید بادینی برای بازی در نمایش «آیفون» و هوتن شکیبا برای بازی در نمایش «صد در صد»

برگزیده: مهران امام بخش برای بازی در «ماراساد» و علی ملاحی محمد برای بازی در نمایش «اعداد در بیابان»

بازیگری زن

تقدیر از گروه بازیگران نمایش «شلتر» و مهسا غفوریان بازیگر «پیانیستولوژی»

برگزیده: ستاره پسیانی برای بازی در نمایش «صد در صد»

نمایشنامه نویسی

تقدیر از: کیوان سررشته و لیلا حکمت نیا برای نگارش نمایشنامه «مانوس»

برگزیده: ساناز بیان برای نگارش نمایشنامه «شلتر»

کارگردانی

تقدیر از: محمد نیازی برای کارگردانی نمایش «پیانیستولوژی»

برگزیده: امین میری برای کارگردانی نمایش «شلتر»

بخش خارج از صحنه (مسابقه تئاتر خیابانی)

ایده و کارگردانی

پژمان شاهوردی برای نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

بازیگری

گروه بازیگران نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

فضاسازی

رضا ثلاثی برای نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

خلاقیت

آرام ساعد پناه و آزاد روز جنگ برای موسیقی نمایش «آینه زندگی»

اجرای برگزیده

گروه نمایش «تولیدی لیلی و مجنون»

مسابقه خارج از صحنه (مکان‌های نامتعارف)

ایده

سعید بهنام برای اجرای «طلوع آفتاب ساعت ۱۴/۷ دقیقه»

بازیگر/ اجراگر

هیأت داوران در این بخش برگزیده ای نداشت.

اجرای برگزیده بین الملل بخش خارج از صحنه (مکان‌های نامتعارف)

اجرای «مناظر مجرم» کاری از دیریس ورهوفن از هلند

لوح تقدیر ویژه هیأت داوران: گروه نمایش «ریموت تهران»

اجرای برگزیده ایرانی بخش خارج از صحنه (مکان‌های نامتعارف)

اجرای «نرگس» به کارگردانی حسین توازنی‌زاده