تاخیر در پاداش خدمت فرهنگیان شایسته نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال منتفی شدن پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان از محل صندوق توسعه ملی ، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی از این اقدام انتقاد کرد . متن این نامه به شرح زیر است؛



برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی



باسلام و احترام

به استحضار می رساند در سال ۱۳۹۶، ۴۳۰۰۰ نفر از فرهنگیان کشور به افتخار بازنشستگی نائل شده اند که اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنان ، ۳۶۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. برای تامین این مبلغ، دولت در بند (و) تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور معادل ریالی یک میلیارد و شش میلیون دلار با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی کرده بود که این امر طی فرآیند بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، مورد تصویب قرار نگرفت.

همان گونه که استحضار دارید یکی از مشکلاتی که همواره برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان کشور وجود داشته، تاخیرهای قابل توجه در پرداخت بوده که این امر همواره مورد اعتراض آنان قرار داشته است و احساس تبعیض وتفاوت در نحوه و زمان دریافت پاداش پایان خدمت همواره خاطر جامعه شریف معلمان کشور را مکدر می سازد.

حذف مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه به دلیل اینکه از محل منابع عمومی بودجه و در حین اجرای آن قابل پیش بینی نیست، قطعاً این روند را در سال آتی با مشکل بیشتری مواجه می سازد. از سوی دیگر اضافه شدن بازنشستگان سال ۱۳۹۷ نیاز به منابع بیشتری به وجود خواهد آورد که در صورت عدم تدبیر به موقع، مشکلاتی برای دولت و این وزارتخانه ایجاد خواهد کرد.

با توجه به موارد بالا و نظر به اهمیت موضوع، خواهشمند است دستور فرمایید در فرصت باقی مانده از فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده، این موضوع مورد امعان نظر و اقدام لازم قرار گیرد. بی تردید نگاه حمایتی وسرمایه ای مجلس محترم به آموزش و پرورش، در ارتقاء انگیزه شغلی فرهنگیان شریف کشور تاثیر مستقیم خواهد داشت.