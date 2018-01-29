۵۰ نفر در گردنه «نعلبندان» تهران در برف گرفتار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از مسافران و رانندگانی که در مسیر محور قدیم تهران- قم در حال تردد بودند، در اثر بارش برف و کولاک در این مسیر ماندگار شدند.

یکی از افرادی که در این منطقه گرفتار بود، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی اوضاع اظهار داشت: ساعت حدود ۱۷:۳۰ شنبه در حال حرکت در مسیر تهران- قم و به سوی قم بودیم که پس از حسن آباد در اثر بارش شدید برف از حرکت بازماندیم.

علی آسوده فر گفت: حدود ۵۰ نفر هم اکنون و پس از گذشت تقریبا ۲ روز در ۳۰ کیلومتر پس از «حسن آباد» و در گردنه «نعلبندان» گرفتار شده و در جاده مانده اند.

وی افزود: بنزین خودروها تمام شده، برخی از این خودروها یخ زده اند و گرسنه هستیم، شب گذشته یکی از افراد در راه مانده به سختی خود را به شهر حسن آباد رساند و توانست نیروهای امدادی هلال احمر را به این منطقه بیاورد، که مقداری بیسکویت و مواد غذایی به ما دادند، که از این افراد تشکر می کنم.

این فرد در راه مانده که وضعیت نامناسبی داشت و به سختی توانسته بود، با خبرنگار مهر تماس بگیرد، اظهار داشت: از نیروهای راهداری تقاضا دارم، تا هوا صاف و روشن است، با مقداری شن و ماسه و بنزین بیایند تا ما نجات پیدا کنیم.

چرمشهر تخلیه شد و اقدامات برای تخلیه نعلبندان ادامه دارد

فرماندار ری در خصوص این افراد به خبرنگار مهر گفت: طول محورهای مواصلاتی و راه های شهرستان ری برابر محورهای چند استان است و به همین دلیل خدمات رسانی به عزیزان در راه مانده قدری دشوار شده است.

هدایت الله جمالی پور گفت: بنده تا ۳ بامداد دوشنبه در محور چرمشهر حضور داشتم و از نزدیک به امدادرسانی و نجات هم وطنان عزیز که در مسیر چرمشهر گرفتار شده بودند، پرداختم، هم اکنون هیچ مسافری در محور چرمشهر در راه نمانده و مسیر به صورت کلی تخلیه شده است.

وی گفت: نیروهای راهداری و فرمانداری را برای کمک رسانی به در راه ماندگان گردنه «نعلبندان» نیز اعزام کردیم و به زودی این عزیزان نیز تخلیه خواهند شد.

فرماندار ویژه ری با بیان این که متاسفانه علی رغم هشدارهای داده شده مردم به راه های فرعی ری وارد شده و جان خود را به خطر انداختند، گفت: از مردم عزیز تقاضا دارم، با تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ وارد محورهای مواصلاتی شوند و از ورود به فرعی ها بپرهیزند.

امداد هوایی به در راه ماندگان چرمشهر و حسن آباد

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران که از داخل هلی کوپتر امداد با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: ما در حال گشت زنی و غذارسانی به افراد در راه مانده محدوده چرمشهر و گردنه نعلبندان هستیم و از روی آسمان مشاهده می کنیم، که هرجا هم وطنان باشند، حاضر شده و به آن ها غذا و مایحتاج گرمایشی می دهیم.

ابراهیم تاجیک نوری ادامه داد: تاکنون افراد زیادی نجات پیدا کرده اند، اما در محدوده نعلبندان افراد در راه مانده را ندیدیم و جستجو همچنان ادامه دارد.