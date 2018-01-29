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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۹

دولت آمریکا در پی ایجاد شبکه اینترنت کنترل شده

دولت آمریکا در پی ایجاد شبکه اینترنت کنترل شده

تیم امنیت ملی دولت دونالد ترامپ قصد دارد یک شبکه اینترنت وایرلس ۵G کنترل شده برای مقابله با تهدیدهای امنیت سایبری ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش های مختلف تیم امنیت ملی دولت آمریکا تصمیم دارد تا سه سال آتی یک شبکه اینترنت۵G ایمن و متمرکز ایجاد کند. هدف از ایجاد چنین شبکه ای فراهم کردن محیطی ایمن  برای ارتباطات ملزوم در خودروهای خودران، رشد فناوری های حوزه هوش مصنوعی و واقعیت مجازی است.

در حال حاضر مقامات آمریکا بر سر نحوه احداث این شبکه توسط دولت یا کنسرسیومی متشکل از شرکت های مخابراتی اختلاف دارند.

طرح این شبکه برای مقابله با تهدید امنیت سایبری چین در آمریکا ارائه شده است. البته پیشنهاد این طرح در سطوح پایین سازمانی مطرح شده و احتمالا ۶تا۸ ماه طول می کشد تا ترامپ آن را بررسی کند.

کد مطلب 4213556
شیوا سعیدی

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